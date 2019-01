Auguri Befana 2019, Buona Epifania/ Immagini e WhatsApp: frasi divertenti e sul significato della ricorrenza

Finalmente o purtroppo? Una cosa è certa: l’Epifania 2019 è arrivata e quindi è arrivato il momento di fare gli auguri di buona Befana. Un tempo ci si scambiava i canonici auguri, del resto è prima di tutto una ricorrenza religiosa, ma negli ultimi anni, con l’avvento dei cellulari prima e dei social poi, c’è stato un boom di frasi originali e divertenti che circolano su WhatsApp, Facebook e Twitter. Ci sono i soliti auguri carichi di una sana dose di autoironia che gioca sulla vecchietta a cavallo della sua scopa. Ma serve anche qualcosa di originale: parole giuste da abbinare ad una foto azzeccata… Dai maschietti ci si aspetta il solito: “Ma non era l’otto marzo la festa delle donne? Invece scopro che è il 6 gennaio, care Befane tanti auguri!”. Tra amiche invece capita di scambiarsi qualcosa di questo tipo: “Perché ti sei rubata la mia scopa? Te l’avrei prestata volentieri se me l’avessi chiesta. Auguri amica Befana”.

AUGURI BEFANA 2019, BUONA EPIFANIA: I MESSAGGI DI PAPA FRANCESCO

Per chi sta pensando invece a qualcosa di serio per gli auguri di buona Befana, qualcosa che sia strettamente legato all’Epifania e al suo significato, ci sono diversi messaggi di papa Francesco. “L’Epifania è una luce inseguita con perseveranza fino alla scoperta di una luce più grande e dirompente, che cambia per sempre la vita. Ma dietro l’Epifania può nascondersi il buio, quello più abietto, che magari si traveste di luce, ma che in realtà trama senza scrupoli pur di difendere i propri privilegi. L’Epifania è una stella ed è anche Erode, una strada e il suo ostacolo, come sempre accade nella ricerca della fede”. Non è l’unico che il pontefice ha espresso sull’Epifania. Ce n’è uno che parla di umanità e accoglienza: “I Magi rappresentano gli uomini di ogni parte della terra che vengono accolti nella casa di Dio. Davanti a Gesù non esiste più divisione alcuna di razza, di lingua e di cultura: in quel Bambino, tutta l’umanità trova la sua unità”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA