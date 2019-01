Santa Messa Epifania del Signore e Angelus/ Diretta streaming video, Papa Francesco celebra Adorazione Re Magi

Come ogni 6 gennaio che si rispetti, Papa Francesco è pronto alle celebrazioni solenni con la Santa Messa dell’Epifania e l’Angelus a seguire tutto da Piazza San Pietro: prima la Celebrazione dell’Eucaristia a memoria dell’Adorazione dei Magi al bimbo Gesù a Betlemme e poi l’Angelus a tutta la cristianità dal canonico Balcone sopra il Colonnato del Bernini. «Tre gesti dei Magi orientano il nostro percorso incontro al Signore, che oggi si manifesta come luce e salvezza per tutte le genti. I Magi vedono la stella, camminano e offrono doni. Vedere la stella. È il punto di partenza»: così un anno fa, il 6 gennaio 2018, Papa Francesco salutava i fedeli annunciando la venuta dei Magi al cospetto dell’umile bambin Gesù, pure Re dei Re di tutta la storia. Un messaggio importante come quello che è atteso per la giornata di oggi dopo le recenti parole “al vetriolo” dette dal Santo Padre nella prima udienza generale del 2019 quando di fatto ha attaccato duramente i “cristiani ipocriti”. «Le persone che vanno in chiesa, stanno lì tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri e parlando male della gente sono uno scandalo: meglio vivere come un ateo anziché dare una contro-testimonianza dell’essere cristiani», spiegava dall’Aula Paolo Vi solo 4 giorni fa Papa Bergoglio. La preghiera e l’invito alla conversione in questa giornata di festa davanti al Figlio dell’Uomo che fa la sua prima “apparizione pubblica” con la venuta dei Re Magi saranno le “cifre” ancora una volta individuate dalla Chiesa per testimoniare Cristo a tutti e per tutti.

SANTA MESSA DELL’EPIFANIA E L’OMELIA DI PAPA FRANCESCO

Sempre continuando a “spulciare” quanto solo un anno fa Papa Francesco ricordava ai fedeli per la Festa dell’Epifania durante la Santa Messa in Vaticano, molto interessante fu il passaggio dedicato alla “stella in cielo” e allo sguardo rivolto in alto: «noi, sappiamo ancora alzare lo sguardo al cielo? Sappiamo sognare, desiderare Dio, attendere la sua novità, o ci lasciamo trasportare dalla vita come un ramo secco dal vento? I Magi non si sono accontentati di vivacchiare, di galleggiare. Hanno intuito che, per vivere davvero, serve una meta alta e perciò bisogna tenere alto lo sguardo. Ma, potremmo chiederci ancora, perché, tra quanti alzavano lo sguardo al cielo, tanti altri non hanno seguito quella stella, «la sua stella» (Mt 2,2)? Forse perché non era una stella appariscente, che splendeva più di altre. Era una stella – dice il Vangelo – che i Magi videro appena «spuntare» (vv. 2.9)». La stella di Gesù non acceca, non stordisce, ma invita gentilmente ricordava ancora il Pontefice, rivolgendo ai fedeli in Basilica queste parole: «Possiamo chiederci quale stella scegliamo nella vita. Ci sono stelle abbaglianti, che suscitano emozioni forti, ma che non orientano il cammino. Così è per il successo, il denaro, la carriera, gli onori, i piaceri ricercati come scopo dell’esistenza. Sono meteore: brillano per un po’, ma si schiantano presto e il loro bagliore svanisce. Sono stelle cadenti, che depistano anziché orientare. La stella del Signore, invece, non è sempre folgorante, ma sempre presente; è mite; ti prende per mano nella vita, ti accompagna. Non promette ricompense materiali, ma garantisce la pace e dona, come ai Magi, «una gioia grandissima» (Mt 2,10). Chiede, però, di camminare».

L’ANGELUS DEL 2018

Come da tradizione nel giorno dell’Epifania del Signore, il Santo Padre dopo la Santa Messa in Basilica vaticana sale al “consueto balcone” e rivolge all’intera piazza l’Angelus speciale nella solennità del 6 gennaio: esattamente come le celebrazioni eucaristiche, anche l’Angelus sarà mandato in diretta streaming video sul canale ufficiale Vatican News su YouTube, oltre alla diretta tv di Tv2000. 12 mesi fa nell’Angelus dell’Epifania, Papa Francesco raccontò i tre atteggiamenti principali che vennero espressi davanti alla manifestazione di Gesù al mondo (per l’appunto, l’Epifania): «Il primo atteggiamento: ricerca, ricerca premurosa; il secondo: indifferenza; il terzo:paura. Ricerca premurosa: i Magi non esitano a mettersi in cammino per cercare il Messia. Giunti a Gerusalemme chiedono: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo» (v. 2). Hanno fatto un lungo viaggio e adesso con grande premura cercano di individuare dove si possa trovare il Re neonato. A Gerusalemme si rivolgono al re Erode, il quale chiede ai sommi sacerdoti e agli scribi di informarsi sul luogo in cui doveva nascere il Messia». Alla ricerca premurosa dei Magi, si contrappone il secondo atteggiamento ovvero l’indifferenza dei sommi sacerdoti e degli scribi: «Erano molto comodi questi. Essi conoscono le Scritture e sono in grado di dare la risposta giusta sul luogo della nascita: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta» (v. 5); sanno, ma non si scomodano per andare a trovare il Messia.

E Betlemme è a pochi chilometri, ma loro non si muovono». Ancora più negativo è il terzo atteggiamento, quello di Erode, ovvero la paura che quel piccolo Bambino gli possa togliere il potere. Inutile dire che la Chiesa, ribadito ancora con Papa Francesco, invita a guarda all’atteggiamento principale dei Re Magi, ovvero quella premurosa ricerca «pronti a scomodarci per incontrare Gesù nella nostra vita. Ricercarlo per adorarlo, per riconoscere che Lui è il nostro Signore, Colui che indica la vera via da seguire. Se abbiamo questo atteggiamento, Gesù realmente ci salva, e noi possiamo vivere una vita bella, possiamo crescere nella fede, nella speranza, nella carità verso Dio e verso i nostri fratelli».





