Sciopero scuola 7 e 8 gennaio 2019/ Lezioni a rischio al rientro: protesta docenti e personale ATA

Rientro a scuola a rischio per lo sciopero nazionale di tutto il personale docente e Ata previsto domani 7 e l’8 gennaio. Alla ripresa dopo le vacanze natalizie, gli alunni potrebbero non trovare bidelli, personale amministrativo, quello Ata, e gli insegnanti che aderiranno allo sciopero. La protesta, come spiega il Ministero della Pubblica Istruzione, è stata organizzata dall’associazione sindacale SAESE (Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia) che con una nota dell’11 dicembre scorso ha proclamato lo sciopero nel comparto scuola di tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario, in servizio in Italia e nelle scuole all’estero, per il 7 e 8 gennaio 2019. Lo sciopero scuola è stato annunciato per tempo, ma non tutti i genitori sono stati raggiunti dalla comunicazione. Il problema maggiore riguarda quelle scuole che hanno pre-scuola e dopo-scuola gestiti dal Comune.

SCIOPERO SCUOLA 7 E 8 GENNAIO 2019, LEZIONI A RISCHIO AL RIENTRO

Questo è il caso, ad esempio, di Buguggiate. Il sindaco Cristina Galimberti parla di una «situazione assurda» per lo sciopero scuola perché nell’istituto comprensivo ci sono 370 alunni. «Stiamo inviando messaggi a tutti i genitori per avvertirli dei disagi ma non possiamo fare di più», ha dichiarato nei giorni scorsi, come riportato da Varesenews. Il servizio comunale deve essere garantito, ma fino a lunedì e martedì non si saprà se ci sarà il personale, «quindi rischiamo di dover richiamare i genitori e chiedere loro di venire a riprendere i figli». Si tratta di un disagio difficile da arginare per i piccoli comuni. «Ci stiamo organizzando, abbiamo cercato di contattare tutti i genitori che forse non sono al corrente dello sciopero, ma noi il servizio dobbiamo garantirlo, così come altri comuni, ma se poi il personale non si presenta?». Il sindaco Cristina Galimberti ha poi rilanciato: «Capisco il diritto allo sciopero ma il diritto allo studio dove lo mettiamo?».

