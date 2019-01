Anna Valle è Irene Valeri/ Moglie di Boni, personaggio con: “un dolore mai gridato!” (La compagnia del cigno)

Anna Valle insieme ad Alessio Boni, sarà la protagonista della fiction che prenderà vita da questa sera: “La compagnia del cigno”. In onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai per sei puntate, l’ex Miss Italia interpreta il ruolo di Irene Valeri. Al centro della nuova serie l’amore di sette ragazzi per la musica. La fiction ideata da Ivan Cotroneo vede l’attrice protagonista nel ruolo della moglie del severissimo direttore d’orchestra Luca Marioni. Il suo è un personaggio molto forte che “si è staccato dall’insegnamento per un dolore condiviso con suo marito. Un dolore mai gridato a nessuno, che percorrerà tutte le sei puntate tra amicizia, amore, emozioni e soprattutto musica”. Per un attore infatti, è sempre stimolante esplorare qualsiasi tipo di emozione, qualsiasi tipo di situazione. È importante trovare anche un collega di lavoro che abbia voglia di andare in fondo al personaggio e un regista che abbia una sensibilità particolare nel raccontare la storia di questi sette adolescenti. Evidentemente Anna Valle, con i suoi colleghi ha raggiunto il perfetto mix per portare in scena un prodotto meritevole di stima, credibile e trascinante.

La compagnia del cigno: Anna Valle è Irene Valeri

“La compagnia del cigno”, mette al centro di ogni cosa, le regole e la forza/volontà di rispettarle. La passione per la musica poi, sarà il fulcro di questi sei appuntamenti in onda su Rai1 che si apriranno da questa sera, con il debutto. “Alcune regole vanno condivise, altre anche rotte. Oltrepassate. Le regole fanno sì che non si oltrepassi la libertà dell’altro, questo è fondamentale”, racconta Anna Valle. Proprio avendo recitato al fianco di giovanissimi, l’attrice siciliana s’interroga sul suo ruolo di madre, pensando al futuro dei suoi figli: “Dei no fanno bene, ti aiutano a crescere, ti fanno capire che non tutto è scontato, anzi, niente è scontato e che le cose te le devi saper anche guadagnare: se tu vuoi una cosa o te la meriti perché hai talento, perché fai dei sacrifici per meritarla o forse non la volevi così tanto”.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Anna Valle intervistata proprio ieri da Mara Venier durante Domenica In, non si è sbottonata molto. Per lei la vita privata è veramente top secret ma, vista la carriera iniziata con Miss Italia, non ha potuto fare altro che dedicare delle dolci parole a Fabrizio Frizzi, conduttore che nel 1995 la incoronò Miss Italia. Anna ha anche confessato che non si aspettava di vincere: “Non mi aspettavo quei riconoscimenti. Di Fabrizio non si può non avere un ricordo bello, positivo e vero. Lui stava con noi durante le tantissime prove, per tantissime ragazze era la prima esperienza. Mi ricordo la grandissima tenerezza di Fabrizio nei nostri confronti e la sua capacità di farsi sentire come un compagno di giochi e di lavoro, non è mai stato lontano da noi, mai distaccato, è sempre stato molto, molto complice. Fabrizio era un uomo vero, dai grandi valori”. Dopo aver vinto il titolo di più bella d’Italia, la carriera di Anna Valle è decollata, tra cinema e televisione. Giorgio Capitani, regista di “Commesse”, ha voluto concederle la prima grande possibilità: “Mi ha sempre detto che ero un cavallo di razza, un grande complimento. Mi ha lasciata correre”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA