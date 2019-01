FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI/ Nel calderone del toto-scommesse: ribaltano i pronostici ma non sono i soli…

Francesco Monte e Giulia Salemi continuano la loro storia d’amore, esattamente come sta accadendo anche ad Elia Fongaro e Jane Alexander. Molti li davano pronti a scoppiare ancor prima delle festività natalizie ma le coppie nate dal Grande Fratello Vip, resistono anche lontane dai riflettori. Proprio Elia e Jane, hanno ufficializzato la loro frequentazione tramite social, scambiandosi dediche appassionate e pubblicando Stories tramite i loro profili ufficiali. Gli ex gieffini hanno pubblicato anche foto e video condividendo il primo bacio per suggellare l’arrivo del nuovo anno. Nel “calderone” del toto-scommesse era finita anche la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. Secondo le previsioni dell’ex di lui, Teresanna Pugliese, la coppia avrebbe resistito fino a Capodanno. Ed invece l’ex corteggiatrice campana, dovrà assolutamente ricredersi. Dopo aver passato le feste in quel di Taranto, Francesco e Giulia sono tornati a casa tra buoni propositi e speranze. Cosa ne è stato invece, di Stefano Sala e Benedetta Mazza? Dopo avere trascorso qualche giornata insieme, il modello si è trovato ancora tra due fuochi: la burrosa amica del GF Vip oppure l’ex Dasha? Staremo a vedere… (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Amore a gonfie vele

Francesco Monte e Giulia Salemi dopo avere passato le vacanze in Puglia, saranno tra i protagonisti della parentesi di gossip di Pomeriggio 5. Il programma condotto da Barbara d’Urso, torna in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con il primo appuntamento del 2019. Alla coppia infatti, è stata dedicata anche la cover del Magazine che porta il nome della trasmissione televisiva. Ed intanto, il loro amore procede a gonfie vele e proprio su Instagram, l’influencer ha affermato di avere trovato l’uomo della sua vita: “Ve lo giuro con il cuore, perché io l’ho trovato dopo anni…E non mi sembra vero perché è una sensazione meravigliosa…Voglio vivermi l’amore appieno…”. Successivamente la compagna dell’ex tronista ha parlato anche di lavoro e altri temi caldissimi. Nessuno (o quasi), avrebbe scommesso sull’amore che unisce Giulia e Francesco ed infatti, dentro la Casa del Grande Fratello Vip, i continui litigi non facevano sperare bene.

Giulia Salemi e Francesco Monte, le ultime news a Pomeriggio 5

Giulia Salemi invece, ha iniziato il 2019 proprio alla grande. “Voglio vivermi l’amore appieno”, ha confidato ai fan su Instagram. La persiana “power” ha poi raccontato di volere affrontare il lavoro con più impegno, sacrificio, consapevolezza e maturità, mantenendo il suo animo fanciullesco. Tra gli altri buoni propositi del nuovo anno, anche l’attenzione a ciò che mangia: “Io inizio la dieta e in generale cercherò di realizzare i miei sogni”. Dello stesso parare anche Francesco Monte: “Ragazzi si ricomincia la settimana e la dieta post feste natalizie”, ha scritto nell’ultimo post condiviso su Instagram. In ultimo, la bella Giulia ha voluto chiarire un concetto per gli haters: “Le persone a volte giudicano superficialmente e scambiano l’allegria per stupidità. Invece è uno stile di vita per affrontare la vita stessa nel modo migliore e superare tutte le avversità”. A breve, scopriremo tutti gli aggiornamenti sul loro amore, in diretta con Barbara d’Urso durante la nuova puntata di Pomeriggio 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA