ITALIANO MORTO IN SIRIA: COMBATTEVA COI CURDI CONTRO ISIS/ Giovanni Francesco Asperti, “sfortunato incidente”

Giovanni Francesco Asperti, volontario italiano di Bergamo, è morto in Siria mentre combatteva lo Stato Islamico al fianco dei curdi. A darne notizia sono state proprio le Ypg, le milizie curde di difesa popolare, comunicando che il nostro connazionale sarebbe deceduto un mese fa “durante uno sfortunato incidente” mentre era in servizio a Derik, nella zona nordorientale della Siria. Come riportato da La Repubblica, la notizia è stata confermata dalla Farnesina, che ha aggiunto che il consolato a Erbil sta seguendo il caso con la massima attenzione ed è in contatto con i familiari. Giovanni Francesco Asperti, 50enne bergamasco, aveva assunto il nome di battaglia di Hiwa Bosco, come si può leggere sulla scheda pubblicata dalle Ypg. Le milizie curde gli hanno reso omaggio: “Durante tutta la sua vita nella lotta di liberazione, Hiwa Bosco ha dato esempio di vera vita rivoluzionaria e ha sempre agito sulla base di questi valori fino all’ultimo momento della sua vita. Lui aveva preso parte alla lotta contro lo Stato islamico nel Rojava e nel nord della Siria”.

ITALIANO MORTO IN SIRIA, GIOVANNI FRANCESCO ASPERTI

Le Ypg curde hanno diffuso la notizia della morte del volontario italiano in Siria, Giovanni Francesco Asperti, proprio questa sera ed è stata subito ripresa da uno dei 5 ragazzi torinesi per i quali la procura di Torino ha chiesto una misura preventiva di sorveglianza speciale e che a loro volta hanno combattuto fianco a fianco ai curdi. Si tratta di Jacopo Bindi, che durante la sua permanenza in Siria ha svolto principalmente attività di documentazione, sul suo profilo Facebook ha rilanciato il comunicato delle Ypg: “I martiri non muoiono mai. Un volontario italiano dello Ypg è caduto martire il 7 dicembre del 2018. Si chiamava Giovanni Francesco Asperti”. Resta ancora da chiarire la dinamica della morte del cinquantenne di Bergamo, dal momento che nel bollettino si parla di un non meglio specificato “sfortunato incidente”.

