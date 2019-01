Roma, aggressione fascista a giornalisti dell’Espresso/ “Siete peggio delle guardie”: Forza nuova sotto accusa

Roma, aggressione fascista contro i giornalisti dell’Espresso: nel giorno della commemorazione per i morti di Acca Larentia al cimitero del Verano della Capitale, il giornalista del magazine Federico Marconi e il fotografo che era con lui, Paolo Marchetti, sono stati presi di mira da alcuni partecipanti alla manifestazione che ricorda l’omicidio avvenuto nel 1978, e tra di loro vi sarebbero non solo il leader di Forza Nuova Roma, Giuliano Castellino, ma anche uno dei vecchi militanti di Avanguardia Nazionale. Secondo il resoconto dei due collaboratori dell’Espresso, gli aggressori hanno sottratto loro il cellulare e anche un portafoglio per identificarlo, cancellando poi i video e le foto che avevano realizzato per il reportage sulla giornata che stavano realizzando, venendo apostrofati in malo modo anche con un “Siete peggio delle guardie!”.

L’AGGRESSIONE AI DUE GIORNALISTI

L’episodio, riportato anche sullo stesso sito web del magazine del Gruppo L’Espresso, sarebbe avvenuto attorno alle 14.30 di oggi quando, presso il Verano, era in corso la commemorazione da parte dei militanti neofascisti: nella ricostruzione dei fatti di Marconi e Marchetti, infatti, dopo il rituale “Presente!” gridato dai partecipanti, tutti appartenenti a Forza Nuova e alle Fiamme Nere, un gruppo si sarebbe diretto verso di loro, minacciandoli e spingendoli. A far discutere, tuttavia, è il fatto che dopo aver dovuto consegnare la scheda di memoria della macchina fotografica e i documenti per essere identificati, i due giornalisti non avrebbero ottenuto l’intervento delle forze dell’ordine che seguivano a distanza la manifestazione. Il cronista inoltre è stato preso per i collo, ricevendo anche calco e una serie di schiaffi. Gli effetti personali sarebbero poi stati restituiti ai legittimi proprietari solo quando sono intervenuti gli uomini della Digos: “La redazione dell’Espresso non si lascerà certo intimidire da queste azioni fasciste, vili e vergognose” si legge sul sito della testata che parla anche di violenza indegna per uno Stato democratico e ora sollecita Matteo Salvini, titolare del Viminale, ad una “dura reazione”.

