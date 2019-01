Crema Pan di Stelle, si può acquistare nei supermercati/ Dove trovarla, prezzo e ingredienti: c’è la granella

La sfida tra Barilla e Ferrero è cominciata ufficialmente: nei supermercati è arrivata la Crema Pan di Stelle. Eravamo abituati alla Nutella, ma le cose cambiano con la nuova spalmabile al cioccolato. Si tratta di una sorta di concentrato cremoso degli omonimi biscotti che vuole contendere alla crema al cacao e nocciole lo scettro. Da Barilla arriva la conferma: gli operatori, come riportato dal Corriere della Sera, hanno spiegato che il nuovo barattolo da 330 grammi è arrivato ieri, lunedì 7 gennaio, sui banchi dei principali punti vendita italiani. Ma i più grandi supermercati milanesi, contattati oggi dal quotidiano, erano ancora sprovvisti della nuova crema quindi bisogna andare a caccia in questi giorni tra i supermercati per trovarla. La novità più importante è che in fatto di sapore e consistenza ci sarà la granella ottenuta proprio con i biscotti Pan di Stelle. Quindi alla texture vellutata sono stati aggiunti i biscotti sbriciolati. C’è però un altro cavallo di battaglia: l’assenza di olio di palma, un ingrediente molto discusso negli ultimi anni. Questo è il tratto che la distingue dalla Nutella della Ferrero, oltre ad un minore contenuto di zuccheri.

CREMA PAN DI STELLE, INGREDIENTI E PREZZO

La sfida con la Nutella non è stata mai dichiarata, ma possiamo considerarla aperta tra Barilla e Ferrero. Il gruppo emiliano ha fatto sapere di aver dedicato grande attenzione «al profilo nutrizionale, nello specifico al contenuto di zucchero e dei grassi saturi». Da qui la scelta di rinunciare all’olio di palma, «in linea con tutti i prodotti Barilla oggi presenti sul mercato». Ma quali sono gli ingredienti della Crema Pan di Stelle? Li riporta il sito ufficiale. Crema alle nocciole e cacao (zucchero, olio di girasole, nocciole italiane 13,7%, cacao magro 9,8%, latte scremato in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma vanillina), granella di biscotto Pan di Stelle 2% [farina di frumento, zucchero, olio di girasole, burro, latte fresco pastorizzato alta qualità, cacao, cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma naturale vaniglia, emulsionante: lecitina di soia), uova fresche, miele, nocciole, amido di frumento, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d’ammonio), sale, aromi, albume d’uovo in polvere, amido]. Per quanto riguarda invece il prezzo, la nuova crema viene venduta a circa 9-10 euro al chilogrammo, quindi costerà più della Nutella. È venduta in vasetti da 300 o 330 grammi in vetro, con etichetta trasparente e tappo in metallo completamente riciclabile.

