Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 4/2019)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto in prima linea per questa serata di concorsi (diamo uno sguardo ai risultati dell’ultima estrazione). La Sisal raccoglierà tutti gli appassionati grazie ad una nuova estrazione, che promette premi interessanti per tutti gli aspiranti vincitori in gara. Sempre più ricchi i bottini, come dimostra l’ultima statistica legata all’appuntamento dello scorso sabato. Primo posto per il Lotto e la ruota di Napoli: un vincitore di Sala Consilina, in provincia di Salerno, ha centrato una quaterna del valore di più di 124 mila euro. Secondo posto invece per un giocatore di Torre del Greco, in provincia di Napoli, che con una quaterna sulla ruota di Torino porta a casa più di 37 mila euro. Infine Nola, sempre in provincia di Napoli, con un bottino da 19 mila euro realizzato con un terno sulla ruota regionale. Per il 10eLotto la vincita più alta ci porta invece fino a Monte Marenzo, in provincia di Lecco, con un 9 da 50 mila euro. Due vincite gemelle a seguire per Siniscola, in provincia di Nuoro, e Gussago, in provincia di Brescia, per due 9 dal valore di 20 mila euro nel primo caso e 40 mila nel secondo.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot sempre più assente nel mondo del SuperEnalotto, di ritorno questa sera con un concorso tutto da scoprire. Prima di assistere all’estrazione dei nuovi numeri vincenti ed i premi associati alle quote, scopriamo che cosa è accaduto nello scorso appuntamento grazie alla statistica ufficiale della Sisal. Con il montepremi fuori dai giochi è il 4+ a rispondere all’appello e conquistare il primo posto sul podio delle vincite. Il bottino da oltre 24 mila euro è stato centrato da un giocatore, che si affianca ai cinque fortunelli che hanno realizzato invece il 5 da quasi 21 mila euro. Dimezzato il premio del 3+ rispetto alla media dell’anno scorso, con un valore di 1.964 euro e 50 vincitori. Sono invece 436 gli appassionati che hanno indovinato il 4 da 243,22 euro, mentre 16.253 i tagliandi vincenti associati ai 19,64 euro messi in palio dal 3. Anche il 2 ritorna ai minimi storici, con un premio da 5 euro e 230.899 vincitori. Per la vincita gemella dello 0+, sempre pari a 5 euro, troviamo invece 11.501 giocatori fra i più fortunati, mentre 5.456 gli appassionati che si sono aggiudicati i 10 euro dell’1+. Infine i 100 euro del 2+, conquistato da 941 vincitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo in dirittura d’arrivo: fra poco assisteremo alla nuova estrazione del Lotto. E questo vuol dire solo due cose: premi e numeri vincenti. Gli appassionati della Sisal si stanno già preparando per assistere al lieto evento, mentre qualcuno continua ad interrogarsi su come compilare il possibile tagliando vincente. Schedina alla mano, le idee potrebbero essere fin troppe per prendere una decisione in tutta tranquillità. E se vi piace osare, potete sempre affidarvi alla nostra Rubrica, che grazie alla smorfia napoletana è già pronta a proporvi i numeri legati ad una news che abbiamo scelto per oggi. Parliamo ancora di Befana, anche se la festa è ormai conclusa. Le tradizioni infatti non mancano in tutto il mondo, anche se è stato il Portogallo ad attirare maggiormente l’attenzione. Sembra infatti che durante i festeggiamenti, la tradizione di Vale de Salgueiro preveda che i bambini possano fumare delle sigarette con il benestare dei genitori. La popolazione locale è abituata a questo tipo di festeggiamento, mentre le critiche non si risparmiano. C’è chi infatti non ci vede nulla di male, mentre chi vorrebbe l’intervento delle autorità. L’usanza tuttavia sembra collegata alla cultura pagana, che nel corso dell’epoca romana spingeva i cittadini a compiere durante i due giorni del solstizio d’inverno azioni che non sarebbero state accettate nel corso dell’anno. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la sigaretta, 67, il proibito, 15, l’acquisto, 18, il fumo, 36, e la Befana, 45. Come Numero Oro scegliamo invece l’inverno, 85.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot saranno nei principali pensieri di tutti i giocatori, soprattutto questa sera dato che avrà luogo una nuova estrazione. E così ritornerà anche una delle domande più quotate fra gli appassionati della Sisal: come spendere al meglio una parte del proprio bottino? C’è chi già gusta il momento della vittoria, rimandando la decisione sulle prime spese, mentre altri si vedono giòà proprietari di ville extra lusso, macchine ultraveloci e molto altro ancora. Non manca però anche chi naviga in alto mare ed è proprio a questo gruppo di giocatori che si rivolge ancora una volta la nostra Rubrica. Complice KickStarter e le tante iniziative messe all’asta, oggi vogliamo parlarvi di EnerQI, il primo caricatore wireless… invisibile. Sarà sufficiente infatti appoggiare il proprio smartphone, tablet o laptop su qualsiasi tipo di superficie per caricare al volo la batteria. Il tutto grazie ad EnerQI, un potente dispositivo da collegare al di sotto della superficie interessata, in modo da nasconderlo alla vista. Il tutto per un range di 40 mm. In alternativa la stessa azienda propone EnerQI nano, più compatto ed adatto per un range di 15 millimetri. Tavolini, scrivanie, ripiani: nessun limite all’uso del caricatore, compatibile con gli ultimi modelli più rinomati. Il goal da raggiungere in 42 giorni è invece di quasi 44 mila euro, mentre i versamenti per ora ammontano ad oltre 15 mila euro.

