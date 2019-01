Niccolò Bettarini, processo per tentato omicidio/ Il suo avvocato: “Grave episodio, servono pene esemplari”

L’avvocato di Niccolò Bettarini chiedere pene esemplari per i quattro che il primo luglio scorso lo hanno aggredito con calci, pugni e coltellate. «Siamo fiduciosi nella giustizia e auspichiamo pene esemplari». L’avvocato Alessandra Calabrò, che rappresenta come parte civile il 20enne figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, si è espressa così alla vigilia dell’udienza di mercoledì del processo abbreviato a carico dei quattro giovani accusati di tentato omicidio. Sono Davide Caddeo, accusato di avere sferrato materialmente le coltellate, Alessandro Ferzoco, Andi Arapi e Albano Jakej. Il pm Elio Ramondini per loro ha chiesto condanne a 10 anni, e quindi il gup Guido Salvini domani, dopo gli interventi dei difensori, potrebbe già emettere la sentenza. Nella ricostruzione dell’aggressione all’esterno dell’Old Fashion, i quattro avevano agito insieme. Per questo il pm ha chiesto condanne uguali, senza distinzioni di ruoli. «L’integrazione istruttoria disposta dal giudice ha aggravato il quadro accusatorio e fornito una ricostruzione molto dettagliata del violentissimo episodio relativo al tentato omicidio», ha aggiunto Calabrò.

NICCOLÒ BETTARINI, PROCESSO PER TENTATO OMICIDIO

Il legale ha fatto riferimento alle testimonianze in aula di Niccolò Bettarini e di altri suoi amici della scorsa udienza. Domani interverranno i difensori degli arrestati e potrebbe arrivare la sentenza, ma potrebbe anche esserci un rinvio ad altra data per il verdetto. Di fiducia nella giustizia ha parlato lo stesso Niccolò Bettarini al termine dell’ultima udienza, quella nella quale la procura di Milano ha chiesto 10 anni, con lo sconto della pena dovuto al rito abbreviato, per i suoi aggressori. «Ho provato tanta rabbia nel vedere i miei aggressori, ma parlerò a fine processo. Abbiamo molta fiducia nella giustizia, ci crediamo fino alla fine», dichiarò il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura fuori dall’aula. Il 20enne risultò «positivo al test sull’uso di sostanze stupefacenti», ma il pm Elio Ramandini spiegò in un passaggio della sua requisitoria che «questo non è reato e non è rilevante». Anzi per il pm questo potrebbe prefigurare un ulteriore addebito per gli imputati che avrebbero approfittato della sua non lucidità. Il legale di Bettarini jr spiegò invece che la positività è dovuta alla somministrazione di «morfina e Fentanest, sostanze oppioidi per il controllo del dolore. armaci e non droghe. La ricerca della cocaina è risultata negativa».

