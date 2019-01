Omicidio Marco Vannini, al via processo d’appello/ Federico Ciontoli: “Ho fatto tutto quello che potevo”

È cominciata oggi la prima udienza del processo d’Appello per l’omicidio di Marco Vannini, il giovane di Cerveteri ucciso nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 in una villetta di Ladispoli per un proiettile esploso da Antonio Ciontoli, padre della fidanzata Martina. La prima corte di Assise di Roma il 18 aprile scorso ha condannato a 14 anni Antonio Ciontoli, mentre sua moglie Maria e i figli Martina e Federico a 3 anni. Assolta invece la fidanzata di quest’ultimo, Viola Giorgini. La sentenza non è stata condivisa dalla famiglia di Marco Vannini, che la ritiene ingiusta. Il pm Alessandra D’Amore e la difesa dei Ciontoli hanno presentato ricorso in appello, perché contestano, seppur con motivazioni diverse, la sentenza di primo grado. Sono molti i punti affrontati all’interno del ricorso presentato dalla famiglia Ciontoli, come quello legato ai tempi del soccorso, perché non c’erano elementi per capire che la ferita era grave. L’altro è relativo alla condanna dei familiari di Antonio Ciontoli. Per gli avvocati non hanno preso piena coscienza della gravità della situazione, quindi per loro il reato potrebbe essere per lo più quello di omissione di soccorso.

OMICIDIO MARCO VANNINI, IL RICORSO DEL PM

Nelle 16 pagine del ricorso presentato dal pubblico ministero alla Corte d’Appello di Roma invece la dottoressa Alessandra D’Amore avrebbe sottolineato un errore da parte della corte nel ricostruire i fatti di quella sera, visto che era stata esclusa la presenza di Maria Pezzillo, Federico e Martina Ciontoli dal bagno. Lo stub aveva infatti rilevato particelle di polvere da sparo sugli indumenti di Antonio Ciontoli e i figli Martina e Federico. Inoltre, per la pm risulterebbe errato affermare che la famiglia non fosse a conoscenza dello sparo di fronte alle urla di Marco, udibili anche dall’operatrice del 118. Se tutti erano a conoscenza dell’esplosione del colpo, tutti avrebbero dovuto chiedere aiuto ai sanitari del 118. Quella sera invece sono due le chiamate che partono verso il 118: la prima viene annullata, l’altra si parla di un infortunio in vasca per Marco Vannini, caduto e feritosi con un pettine. Un altro errore per la pm D’Amore sarebbe l’esclusone del dolo in capo alla Giorgini, il cui ruolo non sarebbe centrale ma comunque chiaro nelle intercettazioni alla caserma dei carabinieri. «Se Marco fosse vivo sarebbe handicappato», aveva infatti dichiarato al fidanzato.

PARLANO MARINA CONTE E FEDERICO CIONTOLI

All’udienza è presente “Chi l’ha visto?”, che ha intervistato la madre di Marco Vannini. «Ho passato delle feste… malissimo. Non è vero che il tempo aiuta, anzi più passa e più mi manca. Le carte parlavano, invece siamo ancora qui dopo quattro anni io non so ancora la verità, questo mi uccide. Hanno ucciso Marco, si poteva salvare…», ha dichiarato Marina Conte. La mamma del 20enne parla dei suoi tormenti: «Le urla di Marco nelle chiamate al 118. Io sono la mamma e non potevo aiutarlo. Mi hanno chiamata quando era troppo tardi, avevo il diritto di intervenire». Ma il programma di Raitre ha anche trasmesso un video relativo alle dichiarazioni spontanee rese da Federico Ciontoli, il quale ha dichiarato alla corte di non essersi reso conto della gravità della situazione. «Ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità e capacità». In riferimento alle intercettazioni, ritiene che siano state «strumentalizzate» e che vadano ascoltate per intero. «Quella sera non avrei potuto fare altro rispetto a quello che ho fatto», ha ribadito il giovane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA