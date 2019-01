Roma, ladro inseguito dalla polizia cade e muore sul colpo/ 33enne rumeno fuggiva dopo furto d’auto

Tragedia nella notte alla Magliana, a Roma, dove un ladro in fuga dalla polizia ha sbattuto la testa scivolando e purtroppo è morto sul colpo: il dramma viene raccontato dalla pattuglia di polizia che ieri notte ha sorpreso un rumeno di 33 anni mentre stava effettuando un furto d’auto. Una società di vigilanza, tramite il satellitare, è riuscita ad intercettare il furto e ha avvisato la polizia: lì comincia l’inseguimento con il fine tragico di un incidente, pare, dai tratti davvero assurdi. In un primo momento infatti il ladro ha perso il controllo della macchina finendo contro il marciapiede: non potendo più proseguire a bordo dell’auto rubata, ha deciso di scappare a piedi in un terreno di campagna sempre lì vicino alla Magliana. Purtroppo lo stesso criminale, imboccando per sbaglio un vicolo cieco, si è messo a correre su un terreno scivoloso: è caduto di corsa e ha sbattuto la testa, di fatto morendo sul colpo per la violenza dell’impatto.

LA DINAMICA DELL’ASSURDO INCIDENTE

La pattuglia della polizia, allertata dalla società di vigilanza privata, ha intercettato il veicolo rubato sul quale viaggiava il malvivente ed è iniziato l’inseguimento: dopo non hanno potuto fare altro che constatare a poca distanza la dinamica assurda dell’incidente successivo al furto, con tanto di chiamata al 188 per cercare di salvare la vita al 33 rumeno. Nulla da fare, i medici hanno potuto solo constatare il decesso del ladro: sul posto gli uomini della polizia scientifica e i vigili urbani, mentre si prova a capire se l’esatta dinamica raccontata sia effettivamente quella avvenuta nel trambusto avvenuto in piena notte alla periferia di Roma.

