Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 9 gennaio 2019: i numeri vincenti (concorso 202/2019)

Chi ben comincia è a metà dell’opera? Di sicuro il nuovo anno per SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, è cominciato nel migliore dei modi. Un inizio di anno sotto una buona stella, visto che nell’ultima estrazione, la prima del 2019, è stato centrato un “6”. Un grandissimo esordio per il gioco, che mostra di aver cominciato l’anno con splendide intenzioni. Proprio nei giorni in cui le persone erano prese da vacanze e partenze, la Fortuna ha girato e raggiunto una nuova meta, fermandosi a Gallipoli, in provincia di Lecce. Qui è stata infatti ottenuta la vincita più grande, quella relativa al “6”. Il giocatore che ha indovinato la combinazione vincente ha inaugurato l’anno esultando. E lo fa anche il punto vendita dove è stata convalidata la schedina fortunata, cioè il Bar Tabacchi di Perrone Alessandro in viale Bari 26. Il gioco si è rivelato generoso come sempre: la sestina vincente ha fruttato quasi 60mila euro al fortunato vincitore, 56.234,72 euro per la precisione.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI L’ESTRAZIONE

Dopo aver fatto tappa in Salento, dove approderà la Fortuna per l’estrazione di oggi di SiVinceTutto? Chi vuole cominciare l’anno alla grande può tentare la fortuna con il concorso speciale del Superenalotto. Del resto giocare è molto semplice: bisogna scegliere 12 numeri su 90. L’obiettivo è indovinarne la metà, quindi 6, per vincere il primo premio. Si può vincere comunque anche facendo 5, 4, 3 o solo 2 punti. E infatti SiVinceTutto Superenalotto ha distribuito migliaia di premi in tutta Italia con l’ultima estrazione. Sono state realizzate infatti ben 8.725 vincite per un importo totale di 174.636,31 euro, diviso fra tutte le categorie di gioco. Tra questi, oltre al “6”, ci sono i tre “5”, che hanno fruttato poco meno di 2mila euro (1.979,28 euro). Più basse invece le quote relative a 4, 3 e 2, ma fanno comunque comodo per togliersi qualche piccolo sfizio. Non bisogna precludersi nulla con SiVinceTutto Superenalotto, nel grande e nel piccolo. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA