MATTIA MINGARELLI, OMICIDIO O INCIDENTE?/ Ultime notizie Valmalenco: i dubbi sulla morte (Chi l’ha visto?)

Sono ancora tanti, troppi, i dubbi sulla morte di Mattia Mingarelli, l’agente di commercio di Albavilla scomparso lo scorso 7 dicembre e il cui corpo senza vita è stato trovato la vigilia di Natale nei boschi della Valmalenco a 1.800 metri di altitudine, poco lontano dal rifugio Barchi dov’è stato avvistato l’ultima volta per uno spuntino con bicchiere di vino in compagnia del gestore della baita. Ed è da quel momento in poi che si spegne la luce su quel che è stato del 30enne comasco, un’oscurità che porta ad un bivio, sempre il solito: si è trattato di un omicidio o di un tragico incidente? A porsi questa domanda e a riportare le ultime notizie sul caso di Mattia Mingarelli sarà questa sera anche Chi l’ha visto?, la trasmissione di Rai Tre condotta da Federica Sciarelli che proverà a fare chiarezza su una vicenda che definire intricata è dire poco, soprattutto dopo che i primi risultati dell’autopsia non sono riusciti a chiarire i tanti dubbi che ancora assillano gli inquirenti.

MATTIA MINGARELLI, COME E’ MORTO?

Come detto sono tante le domande che non hanno trovato risposta in queste settimane di indagini sulla morte di Mattia Mingarelli. Certo è che l’ipotesi di un incidente traballa dinanzi ad un comportamento poco lineare da parte del ragazzo. Si pensi ad esempio, come sottolineato da Il Giorno, al fatto che la vittima avrebbe imboccato lo scomodo sentiero che costeggia i piloni della seggiovia anziché scendere lungo la più larga e agevole pista. E ancora: come mai Mingarelli si sarebbe allontanato dal rifugio senza essersi accorto di aver perso il cellulare fuori dal locale? Una domanda che può sembrare banale ma non lo è se si pensa che all’esterno era già buio e Mattia non aveva con sé neppure una torcia. Infine il mistero sulla scarpa trovata a più di 20 metri dal corpo di Mattia: gli inquirenti dicono che potrebbe averla persa in una tragica caduta. Ma i dubbi restano…

