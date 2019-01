MIMMA PAPARELLA, RITROVATA MORTA A TURI/ Ultime notizie, scomparsa a Capodanno da Triggiano: ipotesi suicidio

Tragico epilogo per la storia di Domenica Paparella, detta Mimma, la donna di 55 anni di Triggiano scomparsa da casa la mattina di Capodanno con la sua Ford Fiesta nera. La stessa in cui è stata ritrovata morta all’interno di una masseria di Turi, da due passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine dopo aver rinvenuto il corpo senza vita della donna. Negli ultimi giorni erano stati tantissimi gli appelli nei confronti della mamma di Triggiano, che stando al racconto delle amiche più care attraversava un momento di crisi personale dovuto alle difficoltà economiche. Mimma era in cerca di un lavoro: si era offerta come badante, donna delle pulizie e altre mansioni nella zona, ma non era riuscita a trovare nulla di stabile.

MIMMA PAPARELLA TROVATA MORTA

Del caso di Mimma Paparella si è occupata questa sera anche Chi l’ha visto?, la trasmissione di Rai Tre condotta da Federica Sciarelli che nei giorni scorsi aveva dato voce anche agli appelli disperati del figlio. La speranza era che la donna si fosse allontanata da casa volontariamente per avere un momento di pausa dalle difficoltà quotidiane per poi fare ritorno alla sua vita di tutti i giorni. A far temere particolarmente il figlio di Domenica, per tutti “Mimma”, era stata però l’assenza da casa di un rasoio: il terrore che avesse potuto decidere di farla finita ha dunque assalito fin da subito il ragazzo, che fino ad oggi non ha smesso di cercare la mamma. Alla luce del ritrovamento nelle campagne tra Turi e Sammichele di Bari, i carabinieri intervenuti sul posto non escludono l’ipotesi di un suicidio.

