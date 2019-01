Sea Watch e Sea Eye, sbarcati a Malta i 49 migranti/ Ma diventano 180 i rifugiati che assorbirà la Ue

Ci sono volute settimane di odissea in mezzo al mare, ma finalmente i 49 migranti delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye sono stati fatti sbarcare a Malta, da dove partirà la loro redistribuzione in otto Paesi europei, tra i quali ci sarà anche l’Italia. I migranti al momento dello sbarco sono apparsi visibilmente provati, ma felici della fine della terribile esperienza in mare, ma nonostante l’accordo sul loro destino c’è ancora da discutere. “Alle barche delle ong Seawatch 3 e Albrecht Penck sarà chiesto di lasciare le nostre acque territoriali immediatamente dopo il trasferimento dei migranti,” ha spiegato il Premier maltese Muscat. I paesi in cui i migranti saranno redistribuiti sono l’Italia, la Germania (che ha aperto fino a 60 posti per risolvere la questione), la Francia, il Portogallo, l’Irlanda, la Romania, il Lussemburgo e l’Olanda.

SALVINI: “ITALIA NON ACCOGLIERA'”

E’ stato raggiunto un accordo che porterà di fatto 180 rifugiati, considerando altri già in attesa prima dello sbarco di Sea Watch e Sea Eye, in questi otto paesi dell’Unione Europea. Accordo che ha scatenato però l’ira di Matteo Salvini, che ha ribadito di non aver previsto lo sbarco o l’arrivo in Italia di alcuno tra i migranti coinvolti nella vicenda. Un punto di vista che l’ha posto in condizione di forte scontro con il Premier Giuseppe Conte. Per Salvini ci potrebbe essere già nella notte un vertice di Governo con le altre parti in causa dell’esecutivo gialloverde per chiarire la spinosa vicenda e la distanza di vedute emersa con il Movimento 5 Stelle. Il Ministro dell’Interno ha affermato di non ritenere in pericolo il Governo, ma la questione andrà chiarita anche per dimostrare unità d’intenti sul tema dei migranti, unità che al momento ha vacillato dopo lo scontro Conte-Salvini sulla Sea Watch.

