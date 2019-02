Big Snow a Milano: la neve è arrivata/ Ultime notizie maltempo: precipitazioni copiose ma nessun disagio

E’ arrivata la neve a Milano, è arrivato Big Snow. Come ormai da diversi giorni sostenevano gli esperti meteorologi, fra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, precipitazioni nevose sarebbero cadute in maniera copiosa anche a bassa quota in Lombardia. A circa un anno dall’ultima nevicata milanese, torna quindi la “bianca”, con milioni di persone che stamane si sono risvegliate assistendo al fenomeno meteo che tanto piace ai bambini e un po’ meno ai grandi. I disagi non sono mancati, anche se al momento la macchina organizzativa sembrerebbe funzionare a puntino. Ovviamente la circolazione automobilistica è rallentata, si è costretti a viaggiare a velocità ridotte, ma non si segnalano particolari problemi. Ad ora sta nevicando in molte zone della pianura del nord, e secondo gli esperti dovrebbero cadere su Milano e dintorni fra i 10 e i 20 centimetri di neve.

BIG SNOW A MILANO: LA NEVE È ARRIVATA Neve che è caduta anche a Torino e in molte zone del Piemonte, mentre in Lombardia si è concentrata in particolare nelle province di Monza, Milano, Como e Varese, tralasciando invece la zona più a est, leggasi il bresciano e il cremonese. Nevicherà in maniera importante anche su tutto l’arco alpino, ed in particolare in Trentino Alto Adige, dove sono attesi più di 50 centimetri di neve. Il fenomeno dovrebbe comunque affievolirsi, per lo meno in pianura, nel corso della giornata, visto che le temperature inizieranno gradualmente ad aumentare, alzando di conseguenza anche la quota neve, e trasformando la bianca in pioggia. Situazione incerta anche per domani, dove non sono da escludere nuove precipitazioni nevose al nord, mentre da domenica la situazione dovrebbe migliorare in maniera significativa ovunque, e chissà che gradualmente non inizieremo ad avvicinarci alla primavera, così come accadrà negli Stati Uniti, dove sono previsti fino a 25 gradi nel Midwest a partire da lunedì 4 febbraio.



