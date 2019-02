Carige, Di Maio “Commistione con la politica, ecco i nomi”/ “Se mettiamo soldi, banca dei cittadini”

Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, è intervenuto alla Camera per affrontare la questione della banca Carige. Stando a quanto afferma il vice-presidente del consiglio, la crisi dell’istituto creditizio è dovuta alla «gestione scellerata non solo per l’incompetenza dei manager ma anche per le commistioni della politica». Secondo il leader dei grillini quello della Carige è il classico «segreto di Pulcinella con vecchia politica e banche andate a braccetto». Il ministro è tornato a parlare anche della possibilità che lo stato intervenga direttamente immettendo del denaro, spiegando «Non so se interverremo ma se mettiamo dei soldi, la banca diventerà dei cittadini. In passato i soldi andavano solamente a coprire chi aveva creato il danno. Noi eviteremo che questo pesi sui lavoratori e i cittadini del territorio». La cosa certa è che i risparmiatori non dovranno pagare per le colpe dei manager: «Ai responsabili chiederemo di restituire i mega-bonus visto il disastro che hanno creato».

CARIGE, DI MAIO “COMMISTIONE CON LA POLITICA, ECCO I NOMI”

Svelati anche i nomi dei debitori dell’istituto: come promesso in passato, Di Maio ha reso pubblico l’elenco di persone che hanno debiti nei confronti della Banca Carige, citando Alessandro Scajola, fratello dell’ex ministro, Luca Bonsignore, figlio di un ex eurodeputato, Giovanni Marongiù, sottosegretario di Romano Prodi, e infine Alberto Repetto, parlamentare dell’Ulivo. Altri “responsabili” li aggiunge l’edizione online di Repubblica, che cita ad esempio Enrico Preziosi, il patron del Genoa calcio nonché di “Giochi Preziosi”, che ottenne uno sconto di 15 milioni di euro su un debito superiore ai 50 milioni. 20 milioni di euro “di sconto” concessi invece alla società Prelios, mentre sono ben 230 milioni di euro il credito che Carige vanta nei confronti del parco degli Erzelli, cittadella tecnologica di Cornigliano. 90 infine i milioni di euro che l’imprenditore Giuseppe Rasero, a capo dell’operazione “Marina Aeroporto”, porto turistico con immobili annessi, deve alla stessa Carige.

