Eurojackpot/ Estrazione oggi 1 febbraio 2019: i numeri vincenti! (concorso n 05/2019)

È salito a 49 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, il gioco che torna con la sua estrazione ogni venerdì. L’Italia è chiamata ad una prova di riscatto visto che la settimana scorsa è rimasta a bocca asciutta per quanto riguarda i premi più importanti. La vincita più alta realizzata nel nostro Paese è stata quella di 287 euro con il 4+1. In questo caso sono state dieci le schedine fortunate italiane. Ma in ballo c’erano importi ben più importanti: chi ha realizzato il 5+1 ha vinto ad esempio 626mila euro circa. Sono stati tre i fortunati in questo caso. Per un solo Euronumero hanno fallito l’assalto alla categoria più ambita, il 5+2, ma siamo sicuri che non ci staranno più pensando dopo quella vincita… Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il 5+0 con Eurojackpot, visto che i quattro fortunati hanno vinto 165mila euro circa. Somme importanti, in ballo oggi, venerdì 1 febbraio 2019, con la nuova estrazione.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Il mese di febbraio per Eurojackpot si aprirà con una vincita da 49 milioni di euro? Lo sperano i tanti giocatori che partecipano a questo gioco. E non sono pochi, visto che si tratta di un gioco che coinvolge ben 18 Paesi. C’è già grande attesa per l’estrazione di oggi, ma bisogna aspettare ancora un po’, del resto c’è ancora tempo per i ritardatari di effettuare la propria giocata. L’Italia, reduce da una battuta d’arresto, deve riprendere il dialogo con le vittorie. Nell’estrazione del 18 gennaio il medagliere azzurro si è arricchito di un 5+0 da 48mila euro realizzato con la Bacheca dei Sistemi. A tal proposito, vi ricordiamo che sono diversi i modi per partecipare all’estrazione, oltre alla classica e tradizionale schedina. Nulla va tralasciato, soprattutto quando in ballo ci sono somme importanti come quelle che mette in palio Eurojackpot. E allora non ci resta che augurarvi buona fortuna per l’estrazione di oggi!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

