Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: manifestazione dei sindacati contro il Governo (10 febbraio 2019) 

Le dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione Bussetti, dichiarazioni poi rettificate su Facebook, hanno innescato una furiosa polemica. Bussetti stamani era in visita istituzionali in una delle zone più disagiate del Bel Paese, la Campania, qui durante una visita ad una scuola di Afragola ha richiesto più impegno da parte dei professori meridionali. La dichiarazione ha immediatamente innescato una furiosa polemica con tutti i docenti che hanno stigmatizzato le parole del ministro. A stretto giro di posta arriva anche la reprimenda del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, con il capo politico del Movimento Cinque Stelle che bolla come una grande “fesseria” le affermazioni del collega e consiglia a quest’ultimo di chiedere immediatamente scusa ai professori del sud.

Ultime notizie, manifestazione dei sindacati contro il Governo

I sindacati in maniera unitaria tornano sul piede di guerra e chiedono al governo di cambiare rotta, soprattutto sulle politiche lavorative. Cgil, Cisl e Uil si sono ritrovati a Roma, qui davanti a duecentomila persone per gli organizzatori (poco meno di centomila per la questura) hanno chiesto al governo di fornire delle risposte reali e non virtuali. Landini alla sua prima uscita come capo della Cgil ha chiesto al governo di aprire immediatamente un tavolo, per l’ex numero uno della Fiom la manovra oltre a penalizzare il mondo del lavoro farà entrare il bel paese in una vera e propria recessione. Sulla stessa frequenza Furlan e Barbagallo, con quest’ultimo che parla di un governo del cambiamento…in peggio. La manifestazione non è stata ancora commentata dai vertici dell’esecutivo giallo-verde.

Ultime notizie, Sardegna continua la rivolta del latte

Si fa sempre più dura la protesta degli allevatori sardi che sono contro il prezzo irrisorio con cui il prezioso liquido viene pagato dalle industrie di trasformazione. Gli allevatori in tale contesto oggi si sono riuniti e hanno più volte bloccato la strada statale 131, bloccato anche l’uscita del porto di Olbia per impedire ad alcune cisterne cariche di latte comunitario di giungere alle industrie. La protesta ha interessato anche la squadra del Cagliari, un centinaio di allevatori si sono presentati al centro sportivo di Assemini e hanno minacciato di non far partire i calciatori alla volta di Milano, la situazione si è sbloccata solamente dopo l’intervento del Direttore Generale Rossoblu, Mario Passetti.

Ultime notizie, cade dal quinto piano, salvata al “volo” dalla sorella

Un incredibile storia quella è accaduta a Milano, dove una bambina di soli 3 anni è precipitata dal quinto piano ed è stata salvata dalla sorella, sedicenne, che l’ha afferrata al volo. Le due sorelle si trovavano a casa di amici, qui la più piccola giocando con la chiave del bagno si è chiusa dentro. Non sapendo come fare la sorella più grande gli ha consigliato di prendere la chiave e buttarla dalla finestra. La piccina ha cercato di eseguire gli ordini, ma cercando di lanciare la chiave si è sporta troppo ed è caduta. Per fortuna la sorella maggiore non si è persa d’animo e cercando di afferrarla al volo gli ha salvato la vita. Le due sono state trasportate al Niguarda, per fortuna non hanno riportato danni e sono state subite dimesse.

Ultime notizie Serie A, il Napoli si ferma e la Juve scappa di nuovo?

La Serie A regala una sorpresa, il Napoli si ferma ancora. Gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 all’Artemio Franchi in una gara contro la Fiorentina che regala poche emozioni e pochi colpi di scena. La Juventus di Massimiliano Allegri ha così la possibilità di una nuova fuga, provando a ritornare +11 e sicura di avere lo Scudetto in tasca. Alle 18.30 sarà impegnata però in una gara non facile fuori casa contro il Sassuolo. Ieri è tornata alla vittoria anche l’Inter, che grazie a un gol di Lautaro negli ultimi minuti ha espugnato l’Ennio Tardini superando quel Parma che appena una settimana prima aveva fermato sul 3-3 a Torino proprio la Juventus.



