MADONNA DI LOURDES/ L’11 febbraio si ricorda l’apparizione della Vergine Maria a Bernadette Soubirous

Beata Vergine Maria di Lourdes, l’11 febbraio è il giorno in cui la Chiesa Cattolica venera il culto della Beata Vergine Maria di Lourdes, nota più semplicemente come Nostra Signora di Lourdes. A dirla tutta, vale la pena specificare come durante l’intero anno solare siano diverse le date e le ricorrenze dedicate alla venerazione della memoria della Vergine (1° gennaio, 2 febbraio, 25 marzo e così via), a testimonianza della straordinaria importanza che il culto cattolico rivolge nei confronti della Madre di Gesù. L’11 febbraio, in particolare, è una delle date più significative in assoluto dal punto di vista della commemorazione delle feste mariane cattoliche, fu proprio in quella data, infatti, che la contadina Bernadette Soubirous poté osservare l’apparizione della Madonna in quel di Lourdes (1858), in un’area attorno alla quale, tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, vennero erette basiliche in onore della manifestazione divina della Vergine. Vediamo insieme qui di seguito la descrizione della Beata Vergine Maria di Lourdes per scoprire e sapere la storia nel dettaglio.

MADONNA DI LOURDES, LA STORIA

Figura chiave sia per i cattolici che per gli ortodossi, Maria è nota per essere stata la Madre di Gesù, la cui nascita venne annunciata a Lei dall’arcangelo Gabriele. L’importanza della figura della donna è tale per via della missione che Dio le affidò, e che Lei accettò senza alcuna remora, concepire e crescere il Figlio del Signore pur essendo Vergine, fatto per la quale è considerata un modello per tutti i credenti cristiani. Presenza costante nella vita di Cristo, la tradizione vuole che la Madonna non sia fisicamente “morta”, Ella sarebbe stata “assunta” in Cielo dopo essere caduta in sonno, risorgendo e ritrovando il Figlio in Paradiso. Sono numerosissimi gli eventi festivi e le sagre dedicate alla figura della Beata Vergine Maria di Lourdes. Parte delle celebrazioni sono state citate in precedenza, con date di maggiore o minore importanza che si susseguono nel corso dell’anno liturgico della Chiesa Cattolica, è il caso della festa in data 31 maggio legata alla Visitazione della Beata Vergine Maria, o della festa dell’8 settembre dedicata alla Natività della Madonna. Per quanto riguarda le celebrazioni locali, invece, vale la pena citare altre ricorrenze quali il lunedì di Pentecoste, giorno nel quale si celebra la Madonna della Pace in quel di Giugliano in Campania, il 26 maggio, data in cui si celebra Nostra Signora di Caravaggio (in seguito all’apparizione della Madonna nelle campagne lombarde durante il XV secolo), e il 10 dicembre, particolarmente importante per la celebrazione della Beata Vergine Maria di Loreto. Il comune marchigiano è noto per essere stato il luogo in cui la casa di Maria venne trasportata dagli Angeli. Per quanto riguarda le sagre, va ricordata la Sagra della Natività di Maria in quel di Merlara (Padova), la quale si tiene nella seconda settimana del mese di settembre. Oltre ad essere dedicato alla memoria e al culto della Beata Vergine Maria di Lourdes, l’11 febbraio si celebra la memoria liturgica di san Gregorio II, 89° Papa della Chiesa Cattolica (morto nel giorno citato), di San Pasquale I, anch’egli papa (98° della Chiesa Cattolica), Santa Sotere, Vergine e Martire cristiana, e Beato Pietro da Cuneo, religioso italiano operante tra il Piemonte e la Provenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA