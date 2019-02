Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Tria difende i vertici Bankitalia (11 febbraio 2019) 

Ennesimo scontro interno all’esecutivo di Giuseppe Conte con il ministro dell’economia Tria che difende a spada tratta l’indipendenza della Banca D’Italia. Tutto nasce dagli attacchi a cui i vertici della massima autorità bancaria italiana sono stati fatto segno dai due vice premier, Salvini e Di Maio, con entrambi i leader che chiedono l’azzeramento dei vertici. Tria afferma che le autorità super partes vanno assolutamente rispettate, sulla stessa linea di principio anche l’opposizione, tra quest’ultimi spiccano le affermazioni di Enrico Letta, che parla di volontà dell’esecutivo di acquistare anche l’arbitro.

Ultime notizie, Sanremo trionfa Mahmood

Finito il 69° festival di Sanremo, che ha avuto almeno sotto il punto di vista pubblicitario un grande successo. Alla fine a trionfare, grazie anche alla giuria, è stato Mahmood, un ragazzo di origini egiziani ma nato e cresciuto a Milano. La serata finale ha avuto uno share del 63%, con un picco del 76% durante la proclamazione del vincitore. Da sottolineare comunque le grandi critiche che sono nate nel dopo festival, con alcuni cantanti che hanno fatto immediatamente notare come il vincitore non era il primo tra i televotati. Nella polemica è entrato anche il direttore artistico Claudio Baglioni che oggi nella consueta conferenza stampa ha parlato a lungo, tra le sue affermazioni quelle che tendono al televoto integrale, unico sistema per superare le polemiche nate dopo la proclamazione.

Ultime notizie, ancora proteste degli allevatori sardi

Non diminuisce la tensione in Sardegna con gli allevatori sardi che continuano a inscenare blocchi a singhiozzo per protestare contro il basso prezzo di vendita del latte. Oggi gli allevatori hanno proceduto al blocco del porto di Porto Torres, la loro volontà quella di controllare tutte le cisterne in ingresso, allo scopo di scongiurare l’ingresso del latte comunitario. Di oggi inoltre la denuncia da parte dei carabinieri di cinque pastori, quest’ultimi avevano proceduto a distruggere oltre quattro mila di latte che appartenevano a due aziende casearie di Ortacesus e Senorbì, i cinque saranno denunciati per violenza privata e danneggiamento.

Ultime notizie, vigilia Champions per la Roma

La Juventus riallunga in campionato grazie alla vittoria in casa del Sassuolo, vittoria guadagnata con il risultato di 3 a 0. La squadra di Massimiliano Allegri era partita male poi è stata brava a ritornare in partita con i goal di Khedira, Ronaldo e nel finale di Emre Can. I tre punti guadagnati dai bianconeri son ancora più importanti in virtù del pareggio di ieri del Napoli in casa della Fiorentina. Nella giornata spicca la vittoria dell’Atalanta, la squadra di Gasperini si porta cosi in piena zona Champions, sopravanzando per differenza rete le squadre romane,con quest’ultime vittoriose negli anticipi contro Chievo e Empoli. Vittoria odierna anche dell’Inter in casa del Parma e del Frosinone in casa della Sampdoria, bel pareggio invece di un rivitalizzato Bologna contro il Genoa. Chiude la giornata di campionato il Milan che supera in casa il Cagliari. Intanto oggi è già giorno di vigilia per la Roma che domani sarà impegnata negli ottavi di Champions League.



