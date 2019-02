AEROPORTO BOLOGNA, AEREO ATTERRA SENZA CARRELLO/ Video, scalo riaperto: 20 voli dirottati o cancellati

Riaperto l’aeroporto Marconi di Bologna dopo l’emergenza scattata intorno alle 15. Lo stop ai voli è durato dunque circa tre ore. L’allarme è scattato quando un aereo privato di una scuola volo, con a bordo pilota (un 30enne irlandese) e istruttore, ha effettuato un atterraggio senza carrello. Il piccolo velivolo stava eseguendo la manovra “touch and go” che fa parte dell’addestramento e consiste nel toccare la pista e ripartire senza fermarsi. Nonostante la strumentazione indicasse la regolare apertura del carrello, questo non è sceso e l’aereo ha “strisciato” sulla pista. Tutto si è risolto per il meglio, anche grazie alla prontezza dell’istruttore. La pista non si è rovinata e non c’è stato sversamento di carburante. Come riportato dal Resto del Carlino, alle 16 è cominciata la fase di rimozione dell’aereo, circa un’ora e mezzo dopo è stato spinto fuori pista. La riapertura dello scalo è quindi avvenuta prima delle 19 previste inizialmente, nel frattempo sono stati dirottati o cancellati circa venti voli. (agg. di Silvana Palazzo)

BOLOGNA, AEREO ATTERRA SENZA CARRELLO

Emergenza all’aeroporto di Bologna, che risulta attualmente chiuso. Un aereo privato, con tre persone a bordo, è atterrato senza carrello. Per fortuna l’atterraggio è avvenuto senza che nessuno degli occupanti del velivolo restasse ferito. Subito sono scattate le misure di emergenza. Il piccolo aereo è stato assistito dai vigili del fuoco nella manovra in emergenza. Presenti anche ambulanze, di cui fortunatamente nessuno ha avuto bisogno. Ora l’aereo risulta fermo in pista e, fino a quando non sarà rimosso, sono stati sospesi decolli e atterraggi. «Aeroporto di #Bologna chiuso per 2 ore a causa di un piccolo aereo privato atterrato senza carrello e ora fermo in pista. Tre persone a bordo risultano illese. Seguiranno aggiornamenti», ha twittato subito l’aeroporto di Bologna. Alcuni voli in arrivo allo scalo Marconi di Bologna sono stati dirottati verso altri aeroporti, poi è arrivato un nuovo comunicato.

AEROPORTO MARCONI CHIUSO

L’aeroporto Marconi di Bologna ha fatto sapere che resterà «chiuso fino alle ore 19 a causa di un piccolo aereo privato che ha avuto problemi al carrello in fase di atterraggio e ora è fermo in pista». E quindi suggerisce ai passeggeri di collegarsi al sito per informazioni sui voli in tempo reale. Disagi diversi per i passeggeri rispetto a quelli generati dal maltempo quest’inverno. Ma l’aeroporto di Bologna era salito alla ribalta della cronaca per un curioso caso, cioè quello di un uomo evaso dai domiciliari e arrestato prima di partire ai Caraibi.

Aeroporto di #Bologna chiuso fino alle ore 19 a causa di un piccolo aereo privato che ha avuto problemi al carrello in fase di atterraggio e ora è fermo in pista. Per info sui voli in tempo reale: https://t.co/50SFyc5AdN pic.twitter.com/hlaqNfOZm2 — Aeroporto di Bologna (@BLQairport) 12 febbraio 2019

La riapertura dell’Aeroporto di #Bologna è anticipata alle ore 17.45! A breve potranno ripartire i voli. Nel video, il velivolo danneggiato mentre viene portato a spinta fuori dalla pista. Grazie a tutti i tecnici per lo straordinario lavoro effettuato! 👍👍👍 pic.twitter.com/yUITZJPUiP — Aeroporto di Bologna (@BLQairport) 12 febbraio 2019





