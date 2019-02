LOTTO/ Estrazioni e numeri vincenti 12 febbraio, Superenalotto e 10eLotto: la Smorfia

Le interpretazioni della Smorfia Napoletana per quanto riguarda l’estrazione del Lotto di martedì 12 febbraio 2019 iniziano da due numeri estratti su tre ruote diverse, ovvero il 78 ed l’83. Il numero 78 rappresenta “La bella ragazza”, in un sogno presagio senz’altro piacevole e foriero di buone notizie. L’83 invece è il maltempo, che può preannunciare preoccupazioni o comunque la necessità di far fronte ad incombenze che non possono essere più rimandate. I numeri 7 e 17, usciti su ruote diverse ma sulla stessa colonna, rappresentano rispettivamente “Il vaso di creta”, simbolo di progetti che devono essere portati a compimento o di idee che da tempo ci frullano in testa, ed il classico “La disgrazia”, che può essere però associabile anche alla fine di momenti negativi, con una rottura traumatica ma al tempo stesso catartica. (agg. di Fabio Belli)

LE RUOTE VINCENTI

Dopo i dati sul Superenalotto, nell’estrazione del Lotto il numero 78 è uscito su tre ruote diverse, come secondo estratto sulla ruota di Roma, come terzo estratto sulla ruota Nazionale e come quarto estratto sulla ruota di Genova. Tripla estrazione anche per il numero 83, primo estratto a Bari, terzo estratto a Genova e quarto estratto a Torino. Il numero 7 è stato l’ultimo estratto sia sulla ruota Nazionale sia sulla ruota di Milano, mentre il numero 17 è stato il secondo estratto sia sulla ruota di Genova, sia sulla ruota di Venezia. Il numero del giorno corrente, il 12, non ha invece fatto capolino su nessuna ruota in questa estrazione del martedì. (agg. di Fabio Belli)

QUOTE E VINCITE, FUGA JACKPOT

Nessuno è riuscito a far festa con il jackpot nell’estrazione del Superenalotto di martedì 12 febbraio 2019. Nessuno scommettitore infatti ha centrato il 6 o il 5+1, mentre in 9 hanno totalizzato 5 punti con la loro schedina, portando a casa 21mila 240,25 euro ciascuno. I 4 sono stati 512, con una vincita individuale di 388,54 euro. Si alza il numero dei vincitori per quanto riguarda le vincite con 3 punti, che sono state 22mila 752 con una vincita individuale di 25,94 euro, mentre i 350mila 518 scommettitori che hanno totalizzato 2 punti nella loro schedina del Superenalotto hanno portato a casa 5,19 euro a testa. Prossima estrazione calendarizzata per giovedì 14 febbraio 2019, sul piatto per chi riuscirà a fare il colpaccio con il 6 fortunato ci sarà un jackpot da 105 milioni e 300mila euro. (agg. di Fabio Belli)

I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto, 10eLotto, insieme all’ambitissimo Superenalotto, hanno dato i numeri… i numeri vincenti. Anche oggi, con la consueta puntualità i monopoli di stato hanno diffuso le cifre che possono segnare lo spartiacque tra la vita normale e la vita piena di agiatezze. Di sicuro la potrebbe garantire il Jackpot del Superenalotto, che ha raggiunto oramai cifre spettacolari, e anche se in modo meno roboante, anche 10eLotto e Lotto possono regalare belle soddisfazioni. A noi il compito di farvi un grosso in bocca al lupo e di ricordarvi di controllare il vostro tagliando anche in ricevitoria. Buona fortuna!

Estrazione 10eLotto n°19 del 12/02/2019

1 – 4 – 9 – 17 – 29 – 31 – 32 – 36 – 41 – 44 – 46 – 49 – 52 – 62 – 63 – 70 – 77 – 78 – 83 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 83

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 83 – 1

Ultima estrazione Superenalotto n. 19 del 12/02/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

69 14 28 84 90 64

NUMERO JOLLY

27

SUPERSTAR

90

Estrazione n°19 del 12/02/2019 NAZIONALE 40 34 78 66 7 BARI 83 1 31 84 67 CAGLIARI 41 52 77 61 36 FIRENZE 70 46 52 44 61 GENOVA 36 17 83 78 28 MILANO 77 29 50 62 7 NAPOLI 9 63 86 10 49 PALERMO 4 44 51 57 68 ROMA 32 78 22 74 24 TORINO 62 86 67 83 56 VENEZIA 49 17 76 32 84

I RITARDATARI

Ritorna anche oggi, assieme al 10eLotto e al Superenalotto, l’appuntamento con il gioco del Lotto. Se siete dei nostri lettori affezionati saprete allora che non può mancare la nostra consueta rubrica dedicata ai numeri ritardatari. In vetta a questa speciale classifica troviamo da un po’ di estrazioni a questa parte il numero 80 sulla ruota di Genova, assente da 140 turni consecutivi. Alle sue spalle, in seconda posizione, il numero 11, primula rossa sulla ruota di Venezia da 112 turni di fila. Terzo gradino del podio? Come da consuetudine continuano a darsi alla macchia a braccetto i due latitanti di Napoli e Palermo, il 34 sulla ruota sicula e il 67 su quella campana, assenti entrambi da 106 concorsi. Del club dei centenari, dei numeri assenti dunque da più di 100 estrazioni, fa parte anche il numero 42 sulla ruota di Roma, assente da 103 concorsi. (agg. di Dario D’Angelo)

CRESCE L’ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Lotto, Superenalotto e 10eLotto si preparano a rivelare i numeri vincenti di stasera, quando una nuova estrazione stabilirà quali giocatori saranno i più fortunati dopo l’ultimo concorso del weekend. In ballo la possibilità di salire sul podio della Top 3 di entrambi i giochi, che mettono a confronto appassionati e regioni. Prima di assistere all’appuntamento, rivediamo la classifica e la statistica rivelata da Agipronews sull’ultimo concorso. In testa il 10eLotto con una tripletta del valore di 50 mila euro che premia tre vincitori di Caianello, nel Casertano, Caserta e Catania grazie a tre 9 Oro. Secondo posto per un’altra tripletta, questa volta del valore di 20 mila euro. I giocatori interessati sono di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, Roma e Pesaro. Il montepremi sale invece a 537 milioni di euro per le vincite annuali, mentre più di 29 mila per l’ultima estrazione. Il primo posto per la classifica del Lotto viene assegnato ad un appassionato di Rende, in provincia di Cosenza. Un terno e tre ambi sulla ruota di Palermo per un bottino da 46.500 euro. Secondo posto adun giocatore di Gallarate, nel Varesotto, grazie ad un terno secco che lo ha premiato con 45 mila euro. Infine un altro terno sulla ruota piemontese per un vincitore di Torino che ha totalizzato 29.500 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Sempre più ricco il Jackpot del SuperEnalotto, che nell’estrazione di questa sera sfiderà i giocatori con un bottino da 104,3 milioni di euro. Rimangono per ora a bocca asciutta tutti gli appassionati della Sisal che speravano nell’uscita della sestina vincente, ma anche chi ha centrato le quote minori non è soddisfatto di quanto accaduto la scorsa settimana. La statistica dell’appuntamento di sabato segnala infatti un crollo di molte quote, fra cui qualche assente. Sfiora i 39 mila euro il 5, centrato da sei giocatori, mentre rimane fuori dalla gara il 4+. Il bottino più alto in seconda posizione è quindi quello del 3+, che premia 106 vincitori con 2.637 euro. Stabile il 4, indovinato da 624 appassionati e con un premio del valore di 387,06 euro e sulla stessa lunghezza d’onda troviamo il 3. Il bottino è di 26,37 euro, mentre i vincitori sono 27.309. In leggero miglioramento il 2, che questa volta distribuisce 5,06 euro a 439.650 giocatori. All’ultimo posto della classifica troviamo quindi lo 0+ con i suoi 5 euro, imbroccato da 29.076 appassionati. A salire i 10 euro dell’1+, indovinato da 14.339 vincitori e sul gradino superiore i 100 euro del 2+, realizzato da 2.158 partecipanti.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto in arrivo e Jackpot ancora in ballo: il concorso di oggi cambierà le carte in tavola per il gioco della Sisal? I giocatori lo sperano, soprattutto chi ha deciso di fare un passo in più rispetto al previsto e pensare subito al momento della vittoria. Istanti delicati, se si pensa che qualsiasi errore si farà in fase di spesa potrebbe regalarci delle brutte sorprese. Ed è proprio per evitare tutto questo che la nostra Rubrica ritorna puntuale come un orologio svizzero, parlandovi di uno dei progetti di KickStarter che potrebbe fare al caso vostro. Parliamo di smartphone e cadute: spesso il nostro dispositivo ci scivola delle mani e siamo costretti a raccoglierne i cocci. Il risultato spiacevole è che dovremo acquistare un nuovo cellulare, anche se magari lo avevamo appena acquistato. Doogee S90 offre invece la soluzione al problema, grazie ad uno smartphone ultra moderno, del tutto personalizzabile e indistruttibile. Batteria da 5050 mAh per una durata maggiore e schermo da 6.18 pollici in FHD, processore octa-core ed una potenza di caricamento veloce grazie alla tecnologia wireless. E molto altro ancora, perché Doogee S90 si trasforma in uno smartphone unico grazie ad accessori e moduli che renderanno personale il nostro dispositivo. Modulo per la camera con visione notturna, stile gamepad oppure con le fattezze diun Walkie-Talkie. Il goal da oltre 8 mila euro ha invece ricevuto offerte che superano i 300 mila, anche se mancano 47 giorni prima della chiusura dell’asta.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo quasi arrivati all’atteso concorso del Lotto: l’estrazione dei numeri vincenti di questa sera ci svelerà anche quali premi verranno distribuiti in tutte le regioni d’Italia. Per non rischiare di non diventare uno dei possibili vincitori, occorre solo registrare schedina e numeri nelle ricevitorie oppure online grazie al portale ufficiale della lotteria italiana. Se non avete ancora le idee chiare, potete affidarvi inoltre alla nostra Rubrica per trovare i numeri più adatti da inserire nel tagliando. Partiamo dalla news per poi scoprire cosa ci dirà la smorfia napoletana: sembra che che un ragazzo della Cina abbia deciso di lasciare il lavoro su due piedi per seguire il proprio cuore. Un giorno infatti ha notato una ragazza in una libreria di Pechino ed ha vissuto il classico colpo di fulmine ed ha deciso di presidiare il locale per non lasciarsi sfuggire una potenziale seconda occasione. Nonostante l’appostamento, sembra che non sia riuscito però a rivedere la ragazza che gli ha fatto battere il cuore. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il fulmine, 44, il colpo, 78, il cuore, 14, la libreria, 17, e il lavoro, 27. Come Numero Oro scegliamo invece il sogno, 79.

