Catania, scoppia incendio in palazzo/ Persone soccorse su balconi da Vigili del Fuoco

Catania, divampa incendio al settimo piano di un palazzo: è dell’ultima ora infatti la notizia di un incidente avvenuto nella cittadina etnea e che ha interessato un edificio di Librino sito in Viale Moncada. Secondo quanto si apprende dai media locali, l’allarme sarebbe scattato nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 17.15, e immediato è stato l’intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco che avrebbero eseguito alcuni interventi di soccorso mediante l’impiego dell’autoscala e del carro logistico delle persone che vi risiedevano sui balconi, dove avevano trovato rifugio dalle fiamme. Infatti, dalle prime immagini che arrivano dalla zona si vede come l’elevata quantità di fumo sprigionatasi potrebbe aver portato gli inquilini ad attendere lì l’arrivo dei soccorsi.

INCENDIO A CATANIA, PERSONE SOCCORSE SUI BALCONI

Al momento non sono ancora note le cause del comunque piccolo rogo scoppiato al settimo piano della palazzina di Viale Moncada a Catania e che non dovrebbe aver creato comunque particolari disagi nella zona e nemmeno allo stesso stabile: infatti, pare che al momento non risultino nemmeno dei feriti ma per un primo bilancio bisognerà attendere ancora un po’ dato che le operazioni di intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco con le autobotti sono ancora in corso e potrebbero durare ancora un po’, dopo aver portato in salvo i suddetti inquilini che si erano rifugiati sui balconi dei propri appartamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA