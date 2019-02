ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi: numeri vincenti 13 febbraio (207/2019)

Sono stati estratti anche oggi i numeri vincenti del concorso di metà settimana del SiVinceTutto, l’immancabile appuntamento con l’estrazione speciale del SuperEnalotto che ogni mercoledì regala ai concorrenti la possibilità di poter vincere interessanti premi. Dalla sua nascita ad oggi, il gioco ha regalato oltre 56 milioni di euro e promette di distribuirne altri ancora! Purtroppo non è stato intercettato il “6” ma in ben 13 questa sera sono riusciti ad accaparrarsi un interessante premio del valore di 708,90 euro grazie al “5”. Niente male neppure per i 190 giocatori che con 4 numeri centrati hanno potuto conquistare una vincita di 116,97 euro. Ovviamente con punti 3 e 2 le vincite sono sempre più esigue ma rappresentano come sempre un bell’incentivo a poter far di meglio nella prossima estrazione, quando forse potrà esserci un fortunatissimo (o magari anche più di uno) concorrente che con il “6” potrebbe aggiudicarsi il premio più ambito, esattamente come accaduto nel corso dell’estrazione della passata settimana. Tornando ai premi minori, in 2.275 hanno centrato il “3” portandosi a casa 43,48 euro. Appena 10,77 euro sono andati infine nelle tasche degli oltre 13mila concorrenti. In fondo, la combinazione vincente di questa sera: buona fortuna! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI

La musica di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, torna a suonare con l’estrazione di oggi, mercoledì 13 febbraio 2019. C’è sempre grande voglia di “6”, soprattutto dopo un concorso fortunato come quello della scorsa settimana. Nell’estrazione di mercoledì scorso ha cantato vittoria un fortunato giocatore di Tortoreto, in provincia di Teramo. Indovinando la combinazione vincente, ha vinto 83mila euro circa. Un gran bel bottino, quello a cui ambiscono i giocatori del SiVinceTutto. Ma meritano applausi tutti i vincitori della scorsa estrazione del Superenalotto: sono state 18.069 le vincite realizzate per un totale di 277.489 euro distribuiti. Buona è stata anche la performance di chi ha centrato il “5”. Sono ben sei i giocatori che si sono aggiudicati la somma di 1.572,61 euro ciascuno. Una quota del montepremi anche ai tantissimi giocatori che hanno indovinato il “4”, “3” e anche solo “2”.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI L’ESTRAZIONE

Lo spettacolo del SiVinceTutto Superenalotto non è finito, anzi torna oggi con la nuova estrazione. La Fortuna è pronta a riprendere il suo viaggio. Se pensate di avere i numeri “giusti”, è arrivato il momento di metterli in gioco. Il protagonista assoluto della nuova edizione potresti essere tu… Tra l’altro giocare è molto semplice: si possono scegliere fino a 12 numeri su 90, ma ne vanno indovinati solo 6 per conquistare il primo pieno, sapendo che comunque si vince anche centrando 5, 4, 3 o solo 2 numeri. In questo inizio di 2019 sono stati già tre i “6” realizzati, ma siamo pronti per il poker e per far crescere l’elenco delle vincite del Superenalotto. E allora fatevi trovare pronti per l’appuntamento odierno. L’inizio dell’anno è stato propizio e quindi dovete provare ad allungare la scia fortunata il più possibile. La Fortuna vuole celebrare un nuovo vincitore, voi siete pronti a fare festa?

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

21 – 22 – 25 – 46 – 50 – 81

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA