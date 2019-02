“Frittelle gratis solo agli italiani”/ Nella bufera consigliere De Marchi di Mantova

Sta facendo discutere l’iniziativa di Luca De Marchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Mantova. L’esponente dei FdI ha promesso «Frittelle di Carnevale gratis ma solo ai bambini italiani», una trovata che è divenuta in breve tempo virale provocando non poca indignazione. In vista del luna park per le festività del carnevale, i bimbi mantovani potranno avere il gustoso dolce a titolo gratuito, ma solo quelli italiani e non gli stranieri. La distribuzione sarebbe dovuta avvenire nella giornata di venerdì, come riferisce l’edizione online de Il Messaggero, ma dopo che è scoppiata la bufera sul web le frittelle rimarranno dove stanno. L’iniziativa è infatti giunta anche alle orecchie di Giorgia Meloni, la segretaria generale di Fratelli d’Italia, che attraverso la propria pagina Twitter ha esternato il proprio dissenso:«Mi dissocio nella maniera più categorica dall’iniziativa presa dal consigliere de Marchi a Mantova, che lede l’immagine di FdI. Il consigliere la annulli immediatamente e porga scuse pubbliche o saremo costretti a prendere provvedimenti nei suoi confronti».

“FRITTELLE GRATIS SOLO AGLI ITALIANI”: BUFERA A MANTOVA

Dopo il tweet della Meloni è stato lo stesso De Marchi a fare un passo indietro, chiedendo scusa: «Annullo tutto ma vorrei che non si dimenticasse la mia storia. Sono dieci anni che aiuto tutte le settimane famiglie italiane in difficoltà. E sono cinque anni che distribuisco frittelle al luna park. Ho sempre detto “solo” ai bambini italianì, ma potete chiedere a tutti che nessun bambino andava via senza il suo dolce, anche i tanti stranieri che venivano». De Marchi, pochi giorni fa, aveva diffuso un comunicato in cui aveva fatto intendere che le sue intenzioni fossero state diverse: «Puntiamo lo sguardo sulle famiglie extracomunitarie che, in realtà, godono di numerose agevolazioni per quanto riguarda l’infanzia -mentre le famiglie mantovane troppo spesso devono rinunciare ai momenti di svago con figli perché subissate di pensieri riguardanti difficoltà finanziare».

