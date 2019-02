SAN VALENTINO 2019/ 14 febbraio, festa degli innamorati: frasi auguri e idee regali

San Valentino 2019, è tutto pronto per la festa degli innamorati: domani 14 febbraio in gran parte del mondo si celebra la ricorrenza dedicata all’amore, istituita nel 496 da Papa Gelasio I. La diffusione della festività la si deve ai benedettini di Francia e Inghilterra, affidatari della basilica di San Valentino a Terni. Una tradizione storica che è giunta ai giorni nostri, con la Festa di san Valentino caratterizzata dallo scambio di valentine, i bigliettini d’amore sagomati a forma di cuore. Dal XIX secolo questa tradizione ha alimentato la produzione industriale e commercializzazione su vasta scala di biglietti d’auguri dedicati a questa ricorrenza., così da permetterne la penetrazione nella cultura popolare. Una festa che ha avuto ed ha tutt’oggi grande spazio negli Stati Uniti d’America, con lo scambio di regali che ha iniziato progressivamente a prendere il sopravvento sui biglietti amorosi.

SAN VALENTINO 2019: FRASI AUGURI E IDEE REGALI

Innamorati d’Italia e non a caccia di consigli sulle frasi di auguri da mandare, vi proponiamo qui di seguito alcuni consigli che potrebbero tornare utili: «I ricordi più belli li vorrei scrivere con te. Credo che il “noi” sia un bel posto da dove iniziare a costruire la vita», «Solo tu hai saputo darmi quello che nessuno è stato capace di regalarmi, il vero amore», «Ci sono cose che ripeterei all’infinito come averti incontrato, averti amato… e non importa se non è andata, rifarei sempre le stesse cose per amor di trovarti, amarti e sentirmi per come mi hai fatta sentire. Grazie amore mio… buon San Valentino…». E per quanto riguarda i regali? Il Corriere della Sera riporta alcune idee di tendenza, sottolineando il calo nei gradimenti per quanto riguarda cioccolatini e pupazzi. Il dono più desiderato resta l’abbigliamento ma attenzione anche alle alternative originali: dalle borse pop ai bracciali, passando per l’intimo e una serata romantica a cena fuori e una visita al museo.

