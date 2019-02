Azouz Marzouk “Rosa e Olindo sono innocenti”/ “Troppe contraddizioni dai verbali”

Faranno senza dubbio discutere le recenti dichiarazioni di Azouz Marzouk in merito alla strage di Erba: «Olindo e Rosa sono innocenti». Il padre del piccolo Youssef, marito di Raffaella Castagna, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus, ribadendo la tesi già esternata più volte, recentemente anche durante un servizio a Le Iene che ha fatto molto scalpore: «Però voglio precisare – puntualizza Azouz – che a me non interessa la revisione del processo per i coniugi Romano, ma che arrestino i veri assassini della mia famiglia». Durante la notte dell’11 dicembre del 2006 morirono oltre al figlio e alla moglie del tunisino, anche la suocera Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, e per il pluriomicidio vennero incarcerati e condannati all’ergastolo i coniugi Rosa e Olindo Bazzi. «Sto lavorando molto dalla Tunisia – ha spiegato Marzouk – sono in contatto con gli avvocati di Olindo e Rosa, li ho aiutati e continuerò ad aiutarli affinchè la giustizia trionfi. Non ho mai smesso di combattere in tutti questi anni per far si che finiscano in galera i veri assassini».

AZOUZ MARZOUK “ROSA E OLINDO SONO INNOCENTI

Azouz ha letto le carte dei verbali, e secondo le stesse vi sarebbero una serie di contraddizioni che farebbero appunto pensare che i due coniugi di Erba siano in realtà innocenti: «Ad esempio lo schizzo di sangue di Raffaella sull’interno della porta d’ingresso di casa mia – dice – e questo significa che Raffaella è stata colpita dentro casa non fuori. Quindi gli assassini erano già dentro casa mia. Dopo di che gli assassini sono fuggiti passando dal terrazzo di casa della stessa Cherubini visto che non potevano uscire dalle scale». Azouz Marzouk si trova al momento in Tunisia e non può tornare in Italia perché espulso per droga, ma ha rivolto un appello al ministro Bonafede affinché possa rientrare nel Belpaese e proseguire la propria battaglia per cercare di scoprire la verità: «Chiedo al signor ministro di aiutarmi a riavere i miei documenti per tornare in Italia, visto che Bonafede si è dimostrato essere una persona gentile e umana, soprattutto umana. Perché in casi come questo serve l’umanità, serve il lato umano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA