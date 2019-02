Bambini usati per spacciare cocaina a Napoli/ 12 arresti, sgominata la banda Gravino

Dodici camorristi sono stati arrestati a Napoli, accusati, fra gli altri crimini, di aver utilizzato dei bambini per spacciare droga. Come riferisce Il Messaggero, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Dda, nei confronti di 12 soggetti, tutti appartenenti alla malavita organizzata campana. Una serie di arresti che giungono dopo una lunga indagine nata a seguito dell’omicidio di Mariano Bottari, ucciso a luglio del 2014 a Portici. Le forze dell’ordine sono risalite a tale “Giovanni”, nominato durante una conversazione telefonica di un altro pregiudicato, identificato poi in Giovanni Gravino, classe 1980. Nonostante l’inchiesta non abbia permesso di appurare con certezza l’assassino del pensionato Bottari, si è potuto scoprire l’esistenza di una piazza di spaccio di cocaina nel quartiere di Ponticelli, promossa e organizzata dallo stesso Gravino con l’aiuto di Maria Pina Sartori, la sua convivente.

BAMBINI USATI PER SPACCIARE COCAINA A NAPOLI

La base operativa dello spaccio era l’abitazione della stessa coppia Gravino-Sartori, un appartamento di Ponticelli dove gli stupefacenti veniva custoditi, confezionati in piccole dosi, e quindi smerciati agli spacciatori che facevano da tramite con i clienti. La stessa abitazione era spesso usata come “rivendita al dettaglio” della cocaina, e allo spaccio partecipavano anche alcuni famigliari della coppia, come Anna Sartori, Patrizia Ariosto e Enzo Gravino, con ognuno che forniva il proprio contributo all’attività illecita. Un’organizzazione criminale che si avvaleva anche di baby spacciatori, visto che, come hanno potuto appurare gli inquirenti, molti ragazzini anche al di sotto dei 14 anni venivano usati per vendere la roba ai clienti. Le forze dell’ordine hanno arrestato, fra gli altri, anche Castrese Brusco, che acquistava grosse quantità di cocaina da Gravino, per poi rivenderla autonomamente. La droga veniva confezionata in dosi da 0.2, 0.5 e 0.8 grammi, e venduta a 55/60 euro ogni grammo.

