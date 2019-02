Latte, Salvini: “Arrivare a 1 euro al litro”/ Tavolo al Viminale con pastori sardi

Continua la protesta dei pastori sardi per il prezzo del latte, oggi alle 15.00 al Viminale il ministro dell’interno Matteo Salvini e quello delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Gianmarco Centinaio incontreranno le associazioni di categoria e i soggetti interessati. Intervenuto alla presentazione del Rapporto di Agromafie 2018 di Coldiretti, il vice premier ha sottolineato: «Io non vado al Vaticano per i Patti Lateranensi ma mi occupo di sicurezza, perché in Sardegna si deve poter mungere, vendere e viaggiare in macchina: non tollero che per altre settimane ci siano strade bloccate e latte versato. Oggi pomeriggio sarò al ministero con pastori, produttori, consorzi, associazioni, imprenditori e enti locali. E’ gente determinata, da ieri dialogo via telefono con alcuni di questi capi pastore: gli ho mandato un messaggino e hanno pensato a una presa in giro. Da 60 centesimi al minimo di 1 euro al litro è quello per cui spero di alzarmi questa sera e non mi alzo da quel tavolo finchè non ci sarà questo intervento».

PROTESTA PASTORI SARDI, NUOVI CORTEI

«Bisogna fare una riforma di sistema, l’agricoltura è quello per l’Italia che è il petrolio per l’Arabia Saudita», ha aggiunto Salvini nel corso del suo intervento. Ma le proteste dei pastori sardi non si placano: come riporta Rai News, a Cagliari gli studenti hanno indetto una nuova mobilitazione, mentre nel nord della Sardegna i pastori si sono radunati a Thiesi (Sassari) per un grande corteo in attesa del vertice in programma al Ministero dell’Interno. Il tavolo organizzato ieri nel palazzo della Regione a Cagliari non ha raccolto risultati: fumata nera dopo 5 ore di confronto. In serata è spuntata l’ipotesi, poi accantonata, di agganciare il prezzo del latte al valore del pecorino romano. Filippo Gallinella e Luciano Cadeddu del M5s hanno annunciato sul Blog delle stelle l’intenzione di adottare misure mirate in sinergia con il Ministero dell’Agricoltura: «Un lavoro complesso, dicevamo, come complessa è la problematica che ci troviamo ad affrontare. Ma questo è l’unico approccio che potrà effettivamente dare il giusto valore e riconoscimento al lavoro prezioso che i pastori sardi svolgono a beneficio delle loro aziende, dell’economia della Sardegna e dell’intero Paese».

