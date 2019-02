Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 febbraio: i numeri vincenti!

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di nuovo in scena con un’estrazione infrasettimanale che avrà luogo questa sera, puntuale dopo i risultati di quella di martedì. Si alza il sipario sull’appuntamento più atteso dagli appassionati della Sisal, alla ricerca di numeri vincenti e premi. Le statistiche sono più che positive, soprattutto se si considerano le combinazioni registrate lo scorso martedì sul 10eLotto. Primo posto per un giocatore di Agnosine, in provincia di Brescia, che è riuscito a centrare 100 mila euro grazie a 9 numeri su 10 e Opzione Doppio Oro. A seguire Ravenna con un 9 Oro del valore di 50 mila euro, mentre doppio colpo a Brugherio, in provincia di Monza Brianza, e Manfredonia, in provincia di Foggia, del valore di 20 mila euro ciascuno. Nell’ultimo appuntamento il montepremi è stato invece di 31,7 milioni di euro, mentre salgono a 571,6 milioni le vincite realizzate da inizio anno. La Top 3 del Lotto invece vede al primo posto un giocatore di Stradella, in provincia di Pavia, grazie ad un ambo sulla ruota di Milano del valore di 25 mila euro. Secondo posto invece per la provincia di Caserta grazie a Trentola Ducenta, con un bottino da 18.500 euro realizzato grazie ad un terno sulla ruota di Napoli. Infine due vincite gemelle su Venezia con un premio da 27 mila euro circa, centrate ad Ora, in provincia di Bolzano, forse dal medesimo appassionato. Le vincite annuali della lotteria raggiungono invece i 151,9 milioni di euro, mentre i tagliandi vincenti legati all’ultimo concorso ammontano ad un montepremi da 4,4 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot ancora intatto e di ritorno per il SuperEnalotto di questa sera. 105,3 milioni di euro per il montepremi di oggi, a cui vanno sommati i bottini previste per le quote secondarie. L’assenza della sestina vincente impone infatti di non svalutare tutti i premi minori, dai più piccoli ai più grandi. La statistica dello scorso martedì ha visto diverse quote scendere invece in picchiata, verso i minimi storici. Al primo posto otto giocatori che hanno indovinato il 4+ da oltre 38 mila euro, mentre nove i vincitori che con il 5 si sono aggiudicati la somma di più di 21 mila euro. Il 3+ ha premiato 288 appassionati con 2.594 euro a testa, mentre 388,54 euro è il botino che il 4 ha regalato ai suoi 512 vincitori. Per il 3 il bottino ammonta a 25,94 euro e i giocatori più fortunati sono 22.752, mentre cresce di pochi centesimi il premio del 2 rispetto alla settimana precedente, con un valore di 5,19 euro e destinato a 350.518 appassionati. Infine abbiamo la tripletta storica della categoria SuperStar, guidata dal 2+ da 100 euro centrato da 3.605 giocatori. A seguire i 10 euro dell’1+ indovinato da 20.786 vincitori ed infine i 5 euro legati alla vincita dello 0+, realizzato da 33.261 partecipanti.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto è ormai alle porte ed il Jackpot potrebbe azzerare il proprio pallottoliere questa sera. La sestina infatti non è riuscita a regalare la sua fortuna ad uno degli appassionati, ma la sua corsa è destinata a finire prima o poi. I giocatori in gara sperano che il grande evento avvenga con il concorso di questa sera, ma rimarranno con il dubbio fino alla fine. Non è comunque una buona scusa per non pensare fin da ora a come spendere il bottino centrato, dai progetti di una vita fino alle iniziative che per ora sono rimaste chiuse nel cassetto dei sogni. La nostra Rubrica preferisce puntare invece su qualcosa di concreto e che potrebbe piacere a molti utenti, come sempre grazie ad una delle idee lanciate su KickStarter. Oggi parliamo di Peequo, un robot personalizzabile in grado di rispondere tramite video e gif animate. Ogni utente potrà costruire da solo il proprio dispositivo, grazie al comodo kit. Peequo è il risultato dell’epoca moderna, sempre più concentrata su contenuti multimediali e virali, come dimostrano clip e gif presenti sui social e internet in generale. Il dispositivo è inoltre la terza versione rispetto al prototipo lanciato già nel 2014 e ch eha riscosso enorme successo. Il goal da raggiungere è invece di circa 62 mila euro, di cui quasi 29 mila già versati dagli utenti. L’asta verrà conclusa fra 28 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Appuntamento per San Valentino con la nuova estrazione del Lotto: tutti gli innamorati hanno già pensato ai regali? Di sicuro gli appassionati in coppia hanno già fatto i passi necessari per registrare la schedina, in previsione della lotteria di oggi e soprattutto di una cena galante con la propria metà. Il tempo stringe invece per tutti coloro che sono in ritardo sulla tabella di marcia e che magari non hanno ancora completato il tagliando per poter partecipare al concorso. Chi è sempre a caccia di nuove idee lo sa benissimo: la nostra Rubrica è sempre puntuale per proporvi una news ed i numeri associati, svelati dalla smorfia napoletana. Oggi parliamo proprio della festa degli innamorati, un giorno dedicato alle coppie e non solo. Ne è certo uno studio legale dell’Arizona che in occasione di questo gran giorno ha deciso di concentrarsi in realtà su chi ha visto svanire i sogni d’amore davanti ai propri occhi. Ecco perché lo studio ha lanciato un’iniziativa: divorzio gratis per chiunque riuscirà a vincere un concorso lanciato sui social. Potranno partecipare sia coloro che vogliono chiedere i consigli legali in via diretta, sia per chi vuole fare un regalo ad un amico o familiare. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il divorzio, 78, l’avvocato, 23, Valentino, 42, il regalo, 3, ed il concorso, 11. Come Numero Oro scegliamo invece l’amore, 2.

