Mozzarella sbiancata e pesce risuscitato/ Coldiretti presenta “Il crimine nel piatto”

Mozzarella sbiancata, pesce resuscitato e miele al mais: sono solo alcuni dei casi di cibi “modificati” che la Coldiretti ha presentato quest’oggi a Roma, in un’iniziativa dal titolo “Il crimine nel piatto”. L’associazione dei coltivatori ha voluto informare l’opinione pubblica in merito ai numerosi casi di crimini legati al cibo, che negli ultimi mesi sono stati scoperti: traffici, inganni, frodi e manipolazioni per speculare sul cibo, guadagnando soldi in maniera illecita. Coldiretti, in collaborazione con Eurispes e l’Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare, ha presentato il sesto Rapporto Agromafie, evidenziando tutti quei prodotti illegali e pericolosi che spesso e volentieri sono finiti sulle nostre tavole, a cominciare dalla mozzarella sbiancata con la soda e dal pesce vecchio riportato in vita con il cafados, miscela di acidi organici e acqua ossigenata che mescolati al ghiaccio fanno sembrare il prodotto fresco e genuino. Ma questi sono solo alcuni degli esempi scoperti, visto che non sono mancati il pane cotto con legna tossica, il miele tagliato con lo sciroppo di riso o di mais, o le nocciole prodotte con il lavoro minorile.

MOZZARELLA SBIANCATA E PESCE RISUSCITATO

«È necessario controllare – le parole del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, come riporta Il Messaggero – affinché tutti i prodotti che arrivano sulle tavole degli italiani, provenienti dall’interno o dall’estero rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti in vendita sugli scaffali o serviti al ristorante, ci sia un percorso di qualità e legalità che riguarda l’ambiente, il lavoro e la salute». Prandini pone in particolare l’attenzione nei confronti dei cibi low cost, dietro i quali spesso e volentieri si nascondono «ricette modificate, l’uso di ingredienti di minore qualità o metodi di produzione alternativi se non l’illegalità o lo sfruttamento». Il volume annuale della agromafie è pari a 24.5 miliardi di euro, un più 12.4% rispetto all’ultimo anno. I criminali si insinuano in ogni parte della filiera alimentare, dalla produzione al trasporto, passando per la distribuzione e la vendita.

