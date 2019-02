Nintendo Direct: Mario Maker 2 e un remake di Zelda/ Tutte le novità e gli annunci

C’era grande attesa per il Nintendo Direct di questa notte, il classico evento online in cui la nota multinazionale nipponica presenta le prossime novità dal mondo Switch, 3DS e tutto ciò che riguarda appunto la famiglia della Big N, e i fan non sono rimasti senza dubbi delusi. Nel corso dell’evento trasmesso in streaming dall’azienda di Kyoto, sono state confermate alcune delle anticipazioni degli scorsi giorni, e nel contempo hanno visto la luce delle interessanti sorprese. L’inizio del Direct è stato senza dubbio scoppiettante, visto che Nintendo ha annunciato l’uscita a breve del seguito del fortunato Mario Maker, videogame in cui tocca allo stesso videogiocatore costruirsi il proprio mondo di Mario, e che arriverà sulla console Switch durante l’estate di quest’anno. Un’altra grande sorpresa è stato senza dubbio l’annuncio di un nuovo capitolo dell’amatissimo Link, leggasi The Legend of Zelda: Link’s Awakening, remake del noto titolo uscito sul Game Boy ben 26 anni fa, e che vedrà la luce nel corso dell’anno, molto probabilmente il prossimo autunno. In fondo il video con il Nintendo Direct completo.

NINTENDO DIRECT: TANTE NOVITA’ IN ARRIVO

Grande attesa anche per quanto riguardava Fire Emblem: Three Houses, per cui è stato mostrato un nuovo trailer di ben 5 minuti, in cui sono state svelati numerosi dettagli. Annunciata anche la data d’uscita, il 26 luglio del 2019, che i videogiocatori hanno già segnato in rosso sul calendario. Mostrate anche le prime immagini di gioco di Astral Chain, action di Platinum Games che verrà pubblicato il prossimo 30 di agosto, nonché di Oninaki, nuovo Rpg creato dagli sviluppatori di Lost Sphear. Durante il Nintendo Direct di questa notte c’è stato spazio anche i nuovi Amiibo utilizzabili in Super Smash Bros Ultimate, fra cui Joker, anche se non è ben chiaro quando il cattivo della DC farà il suo esordio. Menzione infine per Tetris 99, una versione 2.0 dello storico gioco, che sarà scaricabile gratuitamente da tutti gli iscritti al programma Nintendo Switch Online, e che permetterà a 99 giocatori di sfidarsi fra loro: vincerà solo l’ultimo che rimarrà. Di seguito il video del Nintendo Direct di ieri

NINTENDO DIRECT: IL VIDEO COMPLETO DELL’EVENTO





