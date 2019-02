Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: M5S apre alle alleanze (14 febbraio 2019) 

La batosta elettorale in Abruzzo ha immediatamente portato ad un cambio di strategia all’interno del Movimento Cinque Stelle, infatti sul “blog delle stelle” è apparso un lungo post a firma del capo politico Luigi Di Maio. Il politico campano apre di fatto alle alleanze, per il momento solamente alle liste civiche radicate sul territorio, riconoscendo che non si potrà vincere allorquando il Movimento non si presenti preparato alle consultazioni. All’interno della lettera aperta una parziale difesa dei risultati, con Di Maio che sottolinea come ogni volta che il Movimento era stato dato per spacciato gli attivisti sono riusciti a farlo risorgere. Sempre oggi aperte la prima fase della scelta dei candidati alle prossime europee, le novità questa volta sono due, una riguarda i cosiddetti “meriti” dell’aspirante candidato e l’altra il fatto che i capo lista saranno scelti dalla dirigenza.

Ultime notizie, la difesa di Ponti dell’analisi costi – benefici

Dopo la polemica scoppiata ieri in seguito alla pubblicazione, fortemente negativa, dell’analisi costi – benefici relativa alla TAV, il presidente della commissione, Marco Ponti, cerca di difendere il suo operato. Ponti è stato ascoltato in audizione presso la commissione trasporti, qui l’esperto e primo firmatario dell’analisi ha riconosciuto che il report è “imperfetto” ma è l’unico strumento a disposizione dei legislatori per avere le idee un pò più chiare. Per Ponti non esiste un caso interno e con consumata esperienza glissa sul fatto che il documento è stato sottoscritto solamente da 5 esperti sui sei che facevano parte della commissione. Il presidente inoltre afferma che il lavoro è stato svolto con obiettività, tralasciando qualsiasi “atteggiamento ideologico”.

Ultime notizie, caso Diciotti: da valutare la corresponsabilità di Conte e Di Maio

La commissione per l’autorizzazione a procedere ha iniziato a discutere del caso Diciotti, il caso della nave della Guardia Costiera su cui sono stati fermati un centinaio di migranti nel porto di Catania. Il primo colpo di scena già all’inizio della riunione, con il presidente Gasparri, che accogliendo una proposta del Senatore De Falco, dispone l’invio degli atti firmati da Conte e Di Maio ai giudici del tribunale di Catania, questo per l’esame di eventuali corresponsabilità. La decisione di fatto conferma quanto dichiarato dal presidente del consiglio che nei giorni scorsi affermava che il Ministro dell’Interno aveva agito di “concerto” con la sua posizione e con quella dell’altro Vice Premier. Nel proseguo della discussione il presidente Gasparri ha proposto di negare l’autorizzazione a procedere.

Ultime notizie, Inter: scoppia il caso Icardi

Un caso che era pronto a scoppiare e che è stato confermato con un tweet della stessa società. Mauro Icardi non sarà più il capitano della squadra, con i gradi che passano al portiere dei nerazzurri, Handanovic. Come se non bastasse il numero nove nerazzurro non figura nella lista dei convocati per la trasferta di Vienna, trasferta dove l’Inter si giocherà il passaggio agli ottavi di Europa League. Le decisioni non fanno altro che allontanare, e non di poco, il rinnovo di contratto dell’argentino, rinnovo che nei mesi scorsi era stato al centro di furiose polemiche, soprattutto per le pesanti dichiarazioni fatte dell’agente del giocatore, la moglie Wanda Nara.



© RIPRODUZIONE RISERVATA