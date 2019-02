Umberto Bossi, malore e caduta: come sta?/ Ultime notizie: all’ospedale in elicottero

Brutta disavventura per il Senatur Umberto Bossi, trasportato in questi minuti all’ospedale di Varese dopo una caduta improvvisa avvenuta pare in casa sua a Gemonio (provincia di Varese): secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il 77enne storico fondatore della Lega è ricoverato in gravi condizioni dopo aver accusato un malore in casa e, pare, dopo essere anche caduto battendo violentemente la testa per terra. Secondo quanto riportato dall’Ansa, Umberto Bossi attorno alle 17 è caduto e ha battuto la testa, «e per questo è stato immobilizzato per evitare ulteriori lesioni alla spina dorsale». Dopo l’arrivo dei sanitari dal vicino ospedale di Cittiglio, il trasporto in elicottero è stato immediato ed è stato deciso di portare il Senatur all’ospedale di Varese perché probabilmente più strutturato a gestire emergenze del genere. Come purtroppo accade in questi casi, le condizioni di salute di Umberto Bossi vengono tenute con massimo riserbo dalle autorità in ospedale e solo un comunicato ufficiale della famiglia (o del reparto di rianimazione) potranno stabilire realmente come sta in questo momento il senatore

COME STA UMBERTO BOSSI?

Più di “gravi condizioni” al momento non si è saputo oltre e le prossime ore saranno decisive per capire se i medici riusciranno a stabilizzare le condizioni di Umberto Bossi, intervenuto proprio oggi a commentare con l’Adnkronos i risultati ottimi della Lega in termini di consenso. «Ho lasciato una macchina da guerra e per fortuna la Lega è rimasta una macchina da guerra..», ha spiegato il Senatur dopo le elezioni vinte in Abruzzo, dando anche un consiglio al “Capitano” Salvini col quale non sembra i toni e gli accordi sono stati idilliaci, «non sottovalutare Silvio Berlusconi, perché Forza italia ha ancora cose da dire nelle prossime partite politiche. Berlusconi è ancora in gioco? Altro che…». Fondatore e presidente a vita della Lega, Umberto Bossi fu colpito nel 2004 da un ictus cerebrale che lo costrinse a una lunga convalescenza per la riabilitazione di cui portava segni ancora oggi. La speranza è che il coriaceo Senatur possa riprendersi anche questa volta, nonostante l’assoluta serietà e gravità delle sue condizioni.

