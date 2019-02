Brenda scomparsa da Verona/ “Il giorno in cui è sparita era a cena col convivente”

Mistero a Camalavicina: Brenda è scomparsa da Verona lo scorso 18 luglio 2018 e non si hanno più sue notizie. Chi l’ha visto? riporta un’importante novità per quanto riguarda le indagini: nel giorno della scomparsa la donna sarebbe andata alla Polfer di Peschiera del Garda perché si sentiva minacciata dal suo convivente Andrea. Alla Stazione di Peschiera del Garda è stata ritrovata la sua bicicletta, ma non solo: ricostruendo i movimenti di Brenda, alle 9.20 entra nell’ufficio e riferisce agli agenti di sentirsi in pericolo, con gli agenti che le consigliano di sporgere denuncia. Brenda però doveva andare a Verona e ha sottolineato di voler tornare per sporgere querela, ma le ore successive sono piene di stranezze: la donna viene lasciata dagli agenti sul binario del treno per Verona, dove lavora Andrea, ma il compagno rivela di aver trovato un biglietto dell’autobus.

BRENDA SCOMPARSA DA VERONA: LE ULTIME

Anche il giorno della scomparsa Brenda aveva litigato col suo compagno e si sentiva in pericolo per il suo atteggiamento minaccioso, ma perché dopo aver detto di aver avuto paura di Andrea, va a trovarlo a Verona? «Mi è venuta a trovare in ufficio all’ora di lavoro per chiedermi le chiavi della macchina: in quello stesso giorno ha fatto un giro per Verona sentendo un’amica, per poi venirmi a prendere alle 18», il racconto dell’uomo a Chi l’ha visto?. Ripercorrendo gli ultimi spostamenti di quel giorno, si è scoperto che Brenda aveva bucato una gomma e, dopo essere stata dal gommista, è andata dal parrucchiere. Dopo essere andata a prendere Andrea al lavoro i litigi sono proseguiti, tanto che alle 19 ha chiamato l’amica Giorgiana per chiederle di andare a dormire da lei, salvo poi ripensarci. I vicini sostengono di averla vista a cena con Andrea quella sera, come rivelato da un’amica: «Il giorno in cui dice che è sparita, erano a cena loro: me lo ricordo bene. Stavano mangiando, strano ma vero erano tranquilli». Dopo cena Andrea è andato a dormire, lasciandola da solo in salotto. L’uomo sostiene che Brenda abbia lasciato a casa soldi, documenti e carta di credito a allontanandosi volontariamente: dice di non sapere nulla della sua scomparsa, ma gli inquirenti vanno avanti e cercano un corpo.

