Eurojackpot/ Estrazione oggi 15 febbraio 2019: i numeri vincenti (concorso n 07/2019)

Nuovo appuntamento con la fortuna stasera grazie a Eurojackpot, il gioco che mette in sfida i giocatori di 18 Paesi europei. Il montepremi riparte da 10 milioni di euro dopo l’incredibile vincita della scorsa settimana, grazie alla quale il fortunato giocatore che ha centrato il 5+2 ha vinto poco più di 63 milioni di euro. Un premio ricchissimo, ma lo sono anche quelli riservati alle categorie inferiori. Pensiamo ad esempio ai quattro fortunati che con il 5+1 hanno vinto 590mila euro. E che dire allora dei sei che con il 5+0 venerdì scorso hanno conquistato quasi 140mila euro? Tutto molto bello, se non fosse che tra questi fortunati non c’è una vincita realizzata in Italia. Quella più alta è stata il 4+1, grazie al quale sono stati vinti 199 euro. Bisognerà fare meglio per l’estrazione di oggi, venerdì 15 febbraio 2019, di Eurojackpot. Siete pronti per il nuovo concorso? Avete già giocato i vostri numeri?

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Avete già fatto il regalo al vostro amato o alla vostra amata per San Valentino? Beh, grazie ad Eurojackpot potreste avere risorse sufficienti per farne un altro e ben più importante. In ballo ci sono 10 milioni di euro. Per partecipare al concorso di oggi basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Indovinare la combinazione fortunata è fondamentale per ottenere la vincita più alta, quella più importante, ma non è l’unica strada per il successo con Eurojackpot. Le categorie di vincita sono ben 12: si va dal 5+2 al 2+1. Con il primo si ottiene il jackpot milionario europeo, ma come vi abbiamo dimostrato su, si possono ottenere vincite importanti anche con le altre categorie. Giocare è molto semplice, anche per quanto riguarda la schedina stessa: potete convalidarla in ricevitoria o giocare online. A voi la scelta, ma quel che conta è non perdere l’occasione di tentare la fortuna…

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



