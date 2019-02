Milano, incendio in appartamento/ Video Brera, fiamme altissime: nessun ferito

Paura in zona Brera-Garibaldi a Milano, dove ieri sera un incendio ha completamente distrutto un appartamento situato al quarto piano di via Volta 4. Come riportano i colleghi di Milano Today, le fiamme hanno avvolto l’abitazione ma per fortuna non sono stati registrati feriti o intossicati, nonostante nell’edificio ci fossero diverse persone al momento del rogo. L’appartamento, abitato da studenti, era vuoto nei minuti dell’incendio: i giovani sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine per ricostruire le cause dell’incendio. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco con autoscale e autopompe: fiamme sedate nel giro di pochi minuti, con l’area che è stata messa in sicurezza.

INCENDIO MILANO IN ZONA BRERA: IL VIDEO

Milano Today evidenzia che le fiamme sarebbero partite da un caricabatterie del cellulare lasciato attaccato alla presa della corrente elettrica: non è ancora chiaro perché fosse difettoso, sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore. La notizia arriva direttamente dalla Polizia, che ha così escluso una pista dolosa per il rogo. Solo una grande paura, dunque, per tutti i residenti nella palazzina situata in zona Brera-Garibaldi: come abbiamo sottolineato, non sono stati registrati feriti o intossicati e non è stato necessario ricorrere al trasporto in ospedale per qualcuno. Attese conferme sulla natura del rogo, dunque, con i Vigili del Fuoco che hanno effettuate le verifiche del caso. Clicca qui per vedere il video pubblicato da milanotoday.it.





