Pakistan, omicidio Sana Cheema: tutti assolti/ Mancanza di prove, Salvini: “vergogna”

Omicidio Sana Cheema, assolti tutti gli 11 imputati per la morte della pakistana portata via da Brescia nell’aprile del 2018 e uccisa in patria. Il giudice Amir Mukhtar Gondal del tribunale distrettuale di Gujrat ha sostenuto che non ci sono prove certe e non ci sono testimoni che incastrino gli accusati, tra cui il padre, il fratello e lo zio. La giovane 25enne è stata costretta a nozze combinate nel Paese d’origine della famiglia ma è stata ammazzata per il suo rifiuto: in un primo momento i familiari avevano detto che Sana era morta per cause naturali, ma l’autopsia rivelò che era stata strangolata. Ma nessuno pagherà per la sua scomparsa e sui social monta la rabbia; tra i primi a commentare la sentenza del giudice pakistano è stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini: «Che vergogna!!! Se questa è “giustizia islamica” c’è da aver paura. Una preghiera per Sana».

OMICIDIO SANA CHEEMA: TUTTI ASSOLTI

La storia di Sana Cheema ha fatto il giro del mondo e ha scosso l’opinione pubblica: la 25enne aveva rifiutato il matrimonio imposto dalla famiglia e, una volta a Gujrat, non ha fatto più ritorno in Italia, nella sua Brescia. Ricordiamo che nel corso delle indagini padre, fratello e zio confessarono di aver ucciso la ragazza perché aveva disonorato la famiglia, per poi ritrattare tutto. E il giudice gli ha dato ragione: non ci sono prove certe e testimone per accusarli dell’omicidio, ordinando così il loro rilascio. Segnaliamo inoltre che nel giugno 2018 erano stati arrestati un vice ispettore di polizia ed un dipendente dell’Agenzia di Scienze forensi del Punjab per aver chiesto e ricevuto una tangente per modificare il rapporto dell’autopsia. Sara era nata in Pakistan ma era cresciuta in Italia: aveva vissuto a Brescia e lavorava a Milano, una vita felice spezzata da quel viaggio in Pakistan per il matrimonio combinato.

