WhatsApp: nei gruppi si entra solo dando consenso/ Ecco il nuovo aggiornamento

L’unione con Facebook e Instagram, i nuovi grafici nelle impostazioni ma non solo: presto su Whatsapp si entrerà nei gruppi soltanto dando il consenso. Svolta per l’applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma: come sottolinea Tg Com 24, l’obiettivo è quello di evitare di essere aggiunti a chat comuni senza il proprio volere. Un sospiro di sollievo per tutti coloro che quotidianamente si trovano parte di gruppi di discussione senza aver chiesto niente a nessuno, con l’aggiornamento che consentirà agli utenti di decidere chi può aggiungerlo alle chat con più persone: tutti, nessuno o solo i propri contatti. Per il momento la novità è in fase di sviluppo, ma WABetaInfo precisa che sarà disponibile già nei prossimi aggiornamenti beta di iOS per poi essere fruibile anche su Android.

WHATSAPP, ECCO IL NUOVO AGGIORNAMENTO

Tg Com 24 evidenzia che ci saranno tre possibilità: essere sempre aggiunto in tutti i gruppi: non essere aggiunto direttamente nei gruppi e ricevere una richiesta valida 72 ore ogni volta che qualcuno tenterà di aggiungerlo al gruppo; essere aggiunto unicamente nei gruppi della lista contatti. Ribattezzato come Group Invitation System, la rivoluzionaria novità sarà gestibile dalle impostazioni dell’applicazione di messaggistica istantanea, andando su privacy e infine su gruppi. Non è stata ancora annunciata la data dell’aggiornamento, ma potrebbero bastare poche settimane affinchè la funzione sia ufficialmente rilasciata per tutti gli utenti, compresi coloro che hanno un sistema operativo di Apple o di Android.

