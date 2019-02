Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 febbraio: i numeri vincenti

Ultimo giorno della settimana per le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della Sisal, dopo quello di Giovedì. Le due lotterie italiane hanno già preparato i bottini, il cui valore verrà stabilito solo grazie ai numeri estratti. La speranza per molti aspiranti vincitori è di replicare quanto accaduto lo scorso martedì nei due giochi: la statistica parla chiaro e mette al primo posto il 10eLotto con una super vincita da 5 milioni di euro. Il fortunello è di Marcianise, nel Casertano, che ha realizzato un 10 Doppio Oro in modalià frequente ed ottenuto un posto d’onore nelle vincite storice del concorso. La vincita infatti si posiziona al fianco dei giocatori di Napoli e Mortegliano (Udine), che rispettivamente nel 2010 e 2015 si sono portati a casa una somma analoga. Secondo posto invece per il 9 Oro centrato a Napoli con 50 mila euro in premio e subito dopo Modica, in provincia di Ragusa, con 30 mila euro realizzati grazie ad un 8 Oro. Il montepremi annuale sale invece ad oltre 604 milioni di euro. Per il Lotto, il giocatore più fortunato proviene invece da Brescia: il bottino realizzato con un terno sulla Nazionale corrisponde ad un valore di 45 mila euro. Secondo posto per la provincia di Padova con Selvazzano Dentro, per un premio da 23.750 euro centrato grazie ad u terno e tre ambi su Venezia. Infine Messica con un terno secco su Palermo per un bottino da 22.500 euro.

Jackpot del SuperEnalotto in arrivo per il più fortunati degli appassionati della Sisal, o per lo meno è quanto ci si augura per stasera. Il concorso di oggi metterà in palio 106.3 milioni di euro per la sestina vincente e più attesa dagli appassionati, che intanto festeggiano i premi ottenuti grazie all’appuntamento precedente. Soprattutto quell’unico fortunello che ha centrato il 5+ da oltre 581 mila euro, il premio più alto dell’estrazione. Quasi del tutto invariate invece le quote secondarie, che continuano a non regalarci troppe sorprese. Solo un picco per il 4+ con un bottino da circa 42 mila euro e indovinato da un unico appassionato, contro il premio del 5, che supera i 31 mila euro e premia sei giocatori. 3.142 euro per i 79 giocatori che hanno centrato il 3+ e 420,03 euro invece per i 466 proprietari di altrettante schede fortunate. Il 3 si ferma a 31,42 euro e regala il suo bottino a 18.475 appassionati, mentre il 2 ha un piccolo rialzo in positivo con un premio da 5,79 euro e 308.864 vincitori. Ultimi tre gradini per altrettante quote, che troviamo come sempre nei posti finali della classifica. Si inizia con il 2+ da 100 euro, questa volta realizzato da 1.354 vincitori, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono in tasca ad 8.974 giocatori. Infine i 5 euro dello 0+ con 21.596 appassionati vincenti.

SuperEnalotto e Jackpot: due pilastri della Sisal che tutti i giocatori si preparano ad incontrare questa sera. Anche se in modo virtuale, naturalmente, visto che si parla della nuova estrazione. E con il concorso ritorna anche il dubbio che colpisce ogni appassionato in tutti gli appuntamenti: come spendere il premio? Che si tratti della super vincite e del montepremi sia delle quote minori, bisogna sempre prepararsi all’esito più positivo. I neo vincitori avranno forse già pensato ad un progetto da portare a termine, altri invece saranno indecisi. La nostra Rubrica vi offre una valida alternativa in entrambi i casi, grazie all’aiuto di KickStarter e dei progetti condivisi sulla piattaforma di crowdfinding. Parliamo di LoveSync, un nuovo modo per aumentare il proprio fascino seduttivo e dare una sferzata ad appuntamenti romantici e relazioni in generale. Un gioco divertente che supera le barriere dell’intuito ed offre la certezza di scoprire quando il partner è in vena di coccole e quando invece si può riscaldare l’atmosfera. LoveSync mette al bando rifiuti e sensi di colpa, regalando un’esperienza innovativa che regala opportunità interessanti. Sarà sufficiente infatti cliccare il bottone previsto dal dispositivo e posizionarlo al fianco del proprio lato del letto, uno per ogni partner. La luce verde dà il via a coccole e molto altro, attivabile grazie ad un semplice tocco. E se si cambia idea? Si potrà tenere premuto il pulsante per 4 secondi e la “disponibilità” verrà annullata. Il goal da più di 6 mila euro è già stato centrato, mentre l’asta rimarrà attiva ancora per 25 giorni.

Lotto e numeri vincenti anche per oggi, grazie ad una nuova estrazione che premierà i giocatori più fortunati. Il concorso sta per iniziare ed il countdown è già stato attivato: quanti appassionati devono ancora registrare i numeri preferiti e la schedina scelta per sfidare la fortuna? L’appuntamento di sabato è sempre il più complicato, sia per chi sta per concludere una settimana di lavoro sia per chi invece si sta organizzando per un week end romantico o con gli amici. Mentre voi vi dedicate alle vostre attività preferite, la nostra Rubrica ha già individuato i numeri che potreste giocare nel concorso di oggi, grazie all’analisi di una news da parte della smorfia napoletana. Esiste un detto famoso secondo cui chi dice le bugie sia facilmente riconoscibile grazie all’allungamento del naso. Una cosa che si racconta spesso ai bambini per invitarli ad essere sinceri. Alcuni scienziati di Granada hanno però voluto appurare quanto ci sia di vero in questa storiella, scoprendo che in realtà l’effetto Pinocchio agisce in modo diverso. Sembra infatti che coloro che dicono una bugia subiscano una leggera diminuzione del proprio naso, a causa dell’aumento della temperatura corporea. Invisibile ad occhio nudo, ma comunque rilevabile. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il naso, 16, la bugia, 71, il bambino, 1, il corto, 37, e la temperatura, 57. Come Numero Oro scegliamo invece l’effetto, 9.

