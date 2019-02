PASTORI SARDI, ACCORDO VICINO: 72 CENTESIMI AL LITRO/ Protesta latte, 3 giorni tregua

La protesta del latte messa in atto in queste settimane dai pastori sardi si avvia alla conclusione? E’ la speranza degli allevatori che oggi hanno partecipato ad un tavolo tecnico di trattative organizzato dal ministro dell’agricoltura, Gian Marco Centinaio e gli industriali. Al termine di un tira e molla estenuante, l’intesa sarebbe stata raggiunta in quel di Cagliari in extremis sulla base di 72 centesimi al litro, Iva compresa, come acconto per il conferimento del prodotto. Secondo quanto riportato da La Repubblica, attraverso un complesso meccanismo di interventi con fondi statali e regionali si potrebbe riuscire ad arrivare ad un euro, la cifra richiesta in questi giorni di proteste dai pastori sardi. In base agli accordi, seguiranno adesso tre giorni di tregua nella mobilitazione dei pastori sardi così da consentire la ripresa dei lavori nei caseifici.

PASTORI SARDI: INTESA VICINA A 72 CENTESIMI, SI PUO’ ARRIVARE AD UN EURO AL LITRO

Sono state otto ore molto tese e intense quelle che hanno caratterizzato la trattativa in Prefettura a Cagliari, alla presenza del ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, oltre che del presidente della Giunta regionale Francesco Pigliaru, l’assessore all’Agricoltura Pierluigi Caria, le associazioni agricole (Coldiretti con il presidente nazionale Ettore Prandini, Copagri, Legacoop, Confagricoltura) e gli industriali. Come riportato da La Repubblica, in questi tre giorni di tregua, la proposta per avere 72 centesimi al litro oggi e arrivare a fine stagione a un euro – anche 1,20 – come chiedono gli allevatori, verrà posta al vaglio del mondo delle campagne. Fino ad oggi i pastori sardi non avevano voluto saperne di scendere al di sotto dell’euro al litro, ma evidentemente le garanzie che chiedevano sul saldo sono tali da averli convinti ad accettare un’intesa a 72 cent. Le trattative proseguiranno il 21 al ministero a Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA