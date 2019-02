Dimagrire, la dieta per vincere l’obesità/ Calorie giornaliere per smaltire il grasso

Dimagrire e mantenere il peso ideale è fondamentale per vivere bene, per questo ci sono molte diete per cercare di vincere l’obesità. Tra i consigli più importanti c’è quello di andare a controllare le calorie giornaliere cercando di evitare di consumare grassi in eccesso e dosando anche carboidrati e proteine. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato come per il 2030 in Italia gli obesi saranno circa il 70% della popolazione, con picchi che arriveranno all’80% in Spagna e al 90% in Irlanda. Numeri spaventosi che devono portare a un intervento prima che sia troppo tardi con il lancio di campagne di sensibilizzazione che cerchino di istruire soprattutto i più giovani su una corretta alimentazione e sul riuscire a mangiare in maniera equilibrata senza troppe rinunce. Mangiare di meno non è la soluzione, ma farlo meglio può portare a perdere peso e soprattutto ad avere un rapporto tra grassi e proteine all’interno del sangue equilibrato.

Dimagrire, la dieta per vincere l’obesità: i consigli

Quali sono i consigli per dimagrire all’interno di una dieta per vincere l’obesità? Tra questi c’è sicuramente quello più conosciuto e cioè la monoproteica. Moltissimi nutrizionisti sono infatti convinti che all’interno dello stesso pasto non vadano mai consumate proteine diverse, consentendo all’organismo una digestione migliore e più rapida. Ci sono diverse diete che consigliano di non mangiare praticamente mai carboidrati, la verità è che se si favorisce l’uso di prodotti integrali e si è equilibrati senza eccessi si riesce a stare bene e a non ingrassare. Le cose che vanno eliminate o ridotte al minimo sono gli zuccheri e l’alcool. Totalmente sconsigliate invece sono le salse preparate, che hanno alto tasso di zucchero, e le bibite gassate. Sicuramente è ampio lo spettro di cose gustose da mangiare e che oltre a fare bene non ingrassano. Il consiglio dunque non è di non mangiare, ma di farlo in maniera equilibrata.

