Milano, autobus Atm travolge auto Polizia/ Ultime notizie, 3 agenti feriti in Cadorna

Mattinata di allarme a Milano per un grave incidente avvenuto in Piazzale Cadorna, con un autobus Atm della Linea 61 che si è schiantato travolgendo 2 auto della Polizia: tre agenti sono stati colpiti e feriti, con soccorsi immediati che hanno poi trasportato tutti e tre i poliziotti in ospedale Niguarda e Policlinico. Due sono in gravi condizioni anche se, per fortuna, non sono a rischio della vita: l’impatto è stato tremendo, raccontano i primi testimoni ai cronisti giusti sul posto. Sono ancora tutte da accertare le cause dell’impatto-incidente avvenuto oggi di prima mattina in Cadorna: per l’azienda del trasporto pubblico milanese (l’Atm) «forse il conducente ha avuto un malore» ma gli inquirenti sono al lavoro per provare a ricostruire l’esatta dinamica del grave scontro. Il conducente della linea 61 è in stato di choc al Fatebenefratelli, in codice verde, mentre uno degli agenti ricoverati negli altri ospedali riporta fratture ad entrambe le gambe.

TRE AGENTI FERITI IN PIAZZALE CADORNA: LA DINAMICA

L’Atm ha fatto inoltre sapere di volere vedere le immagini della videocamera installata sul mezzo pubblico per ricostruire con esattezza l’accaduto e prendere eventuali provvedimenti laddove vi siano delle responsabilità e non sia invece confermata la prima e più probabile ipotesi di malore: sull’asfalto di Piazzale Cadorna sono presenti chiazze di sangue e vetri in frantumi che danno l’impressione di un incidente assai grave nella dinamica e nelle conseguenze. L’impatto è avvenuto nel centro di Milano, poco prima delle 8: le pattuglie della polizia erano sul ciglio della strada quando l’autobus è sopraggiunto travolgendole e colpendo i tre agenti che si trovavano in quel momento fuori dall’abitacolo. Al momento il bus Atm è stato rimosso per ricostruire tutte le analisi possibili volte alla spiegazione della dinamica esatta. Sul fronte traffico, l’Atm ha annunciato un momentaneo cambio di percorso per la linea 61 (in direzione Piazza Napoli non ferma in Via Paleocapa); per il bus 94, invece, il capolinea è spostato in Cadorna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA