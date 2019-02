Mugnano, ucciso tra la folla con un colpo alla testa/ Agguato al mercato del pesce

Far West al mercato del pesce di Mugnano. Un venditore ambulante di prodotti ittici è stato ucciso a colpi di pistola. L’agguato è avvenuto nel mercato di via Pietro Nenni a Mugnano. La vittima è Giovanni Pinaese: è stato colpito con un colpo alla testa ed è morto sul colpo. L’uomo era un facchino saltuario del mercato del pesce e abitava a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto l’agguato mortale. L’omicidio è avvenuto all’incrocio tra via Mercato e via Aldo Moro. Stando a quanto riportato da Il Mattino, due uomini a bordo di uno scooter hanno sparato. Uno dei due ha esploso un colpo di pistola alla nuca. Sul posto sono accorsi il figlio della vittima e i carabinieri della locale stazione, oltre che i militari di Marano. «La città è scossa, erano anni che non si verificavano agguati del genere nel nostro territorio», il commento del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, il quale ha spiegato di avere piena fiducia nelle forze dell’ordine.

MUGNANO, AGGUATO AL MERCATO DEL PESCE

«Sono certo che nei prossimi giorni si chiariranno i contorni di questa vicenda», ha dichiarato il sindaco di Mugnano, per il quale «la mano della camorra appare evidente». Un agguato quello avvenuto al mercato del pesce che ha seminato il panico tra i passanti e i residenti che hanno assistito all’efferato omicidio. C’era molta gente in strada infatti questa sera a Mugnano. La zona è particolarmente frequentata per la presenza di diversi esercizi commerciali. Il 63enne lavorava a volte all’interno del mercato del pesce. Ora sull’omicidio, avvenuto attorno alle 20 di ieri, è in corso l’indagine dei carabinieri. «Se si trattasse di un omicidio di camorra – almeno stando alle modalità con cui è stato eseguito – sarebbe particolarmente preoccupante», ha aggiunto il primo cittadino Luigi Sarnataro. La situazione non è ancora chiara, ma il sindaco ha spiegato che è in contatto con le forze dell’ordine per capire la dinamica e il movente dell’agguato.

