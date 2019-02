Auto in fiamme: cadavere a bordo/ Como, è giallo: vittima non ancora identificata

Giallo nel comasco dove questa mattina è stato trovato il cadavere carbonizzato di una persona a bordo di un’auto data alle fiamme. Le notizie sulla vicenda misteriosa sono ancora frammentarie ma dopo essere stata resa nota dai media locali la vicenda è approdata sulle pagine di cronaca nazionale per via della scoperta macabra eseguita questa mattina, poco prima delle 7 da un testimone. Come spiega Repubblica.it nell’edizione milanese, la persona in oggetto ha segnalato la presenza di fumo in una zona boschiva nei pressi di Uggiate Trevano, piccolo centro al confine con la Svizzera. Giunti sul posto, vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno appurato che si trattava di una utilitaria bianca. Una volta intervenuti per spegnere le fiamme, gli stessi pompieri si sono accorti della presenza di un corpo all’interno, ormai carbonizzato. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando ora di dare un nome alla vittima.

AUTO IN FIAMME E CADAVERE A BORDO: GIALLO A COMO

Quando i vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina, dopo la segnalazione di una persona allarmata dalla presenza di fumo provenire da una radura, l’auto era ormai andata totalmente distrutta. Tuttavia non potevano immaginare di trovare al suo interno il corpo di una persona della quale al momento non si conoscono le generalità. Ciò che è certo, come ribadisce il quotidiano Il Giorno, è che la persona che si trovava nell’abitacolo era ormai senza vita. A causa delle fiamme non è stato chiaro al momento neppure stabilire il modello dell’auto incendiata. Si apprende solo che si tratta di una utilitaria di colore bianco. Anche il cadavere non sarebbe ancora stato identificato. Ancora troppo presto, dunque, per avanzare qualunque tipo di ipotesi che potrebbe andare dall’omicidio al suicidio. Ancora in corso le operazioni di raccolta degli elementi utili ai fini delle indagini.

