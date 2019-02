Botte ai bimbi in nido domiciliare: 52enne arrestata/ Siena, “alimentazione coattiva”

Ennesimo caso di violenze sui bambini, questa volta a Siena, dove una educatrice 52enne è stata arrestata con l’accusa di gravi maltrattamenti. La donna, come spiega Leggo.it, aveva creato un vero e proprio asilo nido in casa in cui ospitava piccoli tra i 6 mesi e i 3 anni di età. Sulla regolarità della stessa attività sono attualmente in corso le verifiche degli inquirenti dopo un’operazione dei carabinieri che ha portato alla luce una serie di inaudite violenze e maltrattamenti ai danni dei piccoli ospiti, continuamente insultati e picchiati dalla donna che invece avrebbe dovuto prendersi cura di loro. Erano state le lamentele delle mamme che avevano segnalato comportamenti insoliti e disturbi del sonno dei propri bimbi a portare all’inizio delle indagini che hanno permesso di ricostruire i “numerosi episodi consistenti in condotte violente, quali strattonamenti, percosse” causa di piccole lesioni alle vittime. Non solo, anche “alimentazione coattiva attraverso pressioni sullo sterno o occlusione del naso per imporre l’apertura della bocca, urla continue e insulti”. La donna, mamma di due figli maggiorenni e separata, aveva già dei precedenti penali per maltrattamenti in famiglia.

BOTTE AI BIMBI IN NIDO DOMICILIARE: EDUCATRICE NEI GUAI

Aveva organizzato nella sua grande casa un vero e proprio nido domiciliare frequentato da sei bambini, tutti figli di famiglie agiate le quali pagavano mensilmente una retta di 600 euro. I genitori delle piccole vittime però, non sapevano che tra quelle mura si consumavano quotidianamente inaudite violenze a scapito dei loro bambini. Ad incastrare la sedicente educatrice 52enne, come riporta La Nazione, anche la testimonianza di una ex collaboratrice che ha riferito i comportamenti non ortodossi della donna nei confronti dei bimbi. Per questo sono state piazzate nell’asilo nido delle telecamere che hanno permesso di confermare i “comportamenti violenti” dell’educatrice sia fisici che psicologici, con percosse ma anche insulti. La donna è stata arrestata e condotta nel carcere di Sollicciano. Dopo la convalida dell’arresto da parte del gip, la 52enne è ora ai domiciliari.

