INCIDENTE A19, TIR TRAVOLGE AUTO: MORTO PM ROMANO/ Video, Musumeci: “Profondo dolore”

Lutto nel mondo della magistratura per la morte del pubblico ministero Giovanni Romano, rimasto coinvolto nel terribile incidente registrato questa mattina sull’A19 Palermo-Catania. Secondo una primissima ricostruzione, riportata dai colleghi di Palermo Today, il tir avrebbe letteralmente schiacciato la Volkswagen Tiguan nera del sostituto procuratore di Enna, finendo nel viadotto dopo aver sfondato le barriere di protezione. Il conducente del mezzo pesante è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Secondo alcune indiscrezioni, l’airbag del Suv non sarebbe entrato in funzione. Romano lascia la moglie e un figlio di pochi mesi, un dramma per il quale il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci ha espresso «profondo dolore»: «Alla famiglia del magistrato va il mio più sentito cordoglio, al quale unisco la vicinanza della comunità siciliana». Il gruppo parlamentare del M5s all’Ars ha espresso orgoglio ai familiari del pm: «Una notizia terribile che nessuno vorrebbe mai ricevere. Esprimiamo vicinanza massima alla famiglia del giovane magistrato». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

DRAMMA A TREMONZELLI

Dramma sulla Palermo-Catania, incidente sull’A19 nei pressi dello svincolo di Tremonzelli: dopo aver iniziato a sbandare, un tir ha travolto un’automobile ed è poi precipitato giù da un viadotto. Il dramma si è consumato attorno alle ore 10.00 e c’è da registrare la morte del pubblico ministero Giovanni Romano, che era a bordo della vettura travolta dal mezzo pesante. Il sostituto procuratore in servizio a Enna non ce l’ha fatta, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito ma non in pericolo di vita il conducente del tir, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco prima di essere affidato alle cure del 118. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, con la polizia stradale al lavoro per fare chiarezza sulla tragedia.

INCIDENTE A19, MORTO PM GIOVANNI ROMANO

L’Anas ha chiuso la carreggiata in direzione Catania per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine: uscita obbligatoria allo svincolo di Scillato e rientro sulla A19 allo svincolo di Tremonzelli, come riporta Fanpage. Il vice presidente del Csm Davide Ermini ha annullato la visita in programma al distretto giudiziario di Caltanissetta e ha scritto su Twitter: «Un destino terribile. Esprimo ai familiari di Giovanni Romano la vicinanza e il cordoglio mio e dell’intero CSM in questo momento di atroce dolore. A breve sarò a Termini Imerese, dove si trova la salma del pm di Enna che ha perso la vita stamattina in un incidente stradale». Queste le parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: «Ho appreso con grande sgomento la notizia della morte ad appena 35 anni di Giovanni Romano, sostituto procuratore a Enna, che ha lasciato la moglie e un figlio piccolo. Non ci sono parole di fronte a una tale tragedia. Ci stringiamo con tutto il ministero attorno alla famiglia».

#Palermo #18feb, incidente stamattina sulla #A19 al km. 69. Un mezzo pesante si è scontrato con un’autovettura, precipitando dal viadotto e incendiandosi: i #vigilidelfuoco sono riusciti a salvare l’autista rimasto bloccato nella cabina. Deceduto purtroppo l’altro conducente pic.twitter.com/Rt4ewxlzCz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 18 febbraio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA