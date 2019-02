Blocco auto Roma e Milano/ Smog Benzina e Diesel, stop a Euro 4: info, orari e città

Allarme smog in molte regioni di Italia: oggi 19 febbraio 2019 scatta il blocco auto a Torino, Milano, Bologna e Roma. E così anche che in molte città del Veneto, tra cui Venezia e Verona. Le previsioni meteo parlano di un’irruzione gelida nel weekend, ma per ora domina l’altra pressione, quindi si adottano le misure di emergenza previste per limitare l’inquinamento. A Torino torna il livello “arancio”, e così in altri undici comuni dell’area metropolitana. Le auto diesel Euro 4 non potranno circolare dalle 8 alle 19, mentre per i furgoni diesel Euro 4 l’orario di blocco sarà dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19, come previsto per i diesel Euro 1-3. Permane invece il blocco di 24 ore per tutti i veicoli di classe Euro 0, 7 giorni su 7. Il blocco degli Euro 4 resterà in vigore fin a giovedì 21 febbraio, quando si deciderà se confermarlo o sospenderlo, sulla base di nuove valutazioni. Blocco del traffico anche a Milano, Monza e Brianza, Cremona, Lodi, Pavia e Varese. Tra le misure previste il blocco dei diesel Euro 4.

BLOCCO AUTO ROMA E MILANO: INFO E ORARI

Situazione simile in Emilia-Romagna. Da quarto giorni i livelli di polveri sottili sono sopra i limiti di legge. Quindi scattano oggi tre giorni di blocco auto nelle province di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna e Rimini. Tutti i veicoli – auto e commerciali – diesel Euro 4, oltre ai diesel Euro 0-1-2-3 e ai benzina Euro 0 e 1 non potranno circolare nella fascia oraria 8.30-18.30. Inquinamento di livello “arancio” anche nella zona di Venezia e in tutte le province del Veneto, Belluno esclusa. Oggi, e fino a nuova comunicazione, entreranno in vigore le misure di blocco del traffico auto. Nello specifico, circolazione vietata tutti i giorni della settimana – compresi sabato e domenica – dalle 8.30 alle 18.30 a ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. Chiudiamo con Roma, con la sindaca Raggi che ha firmato un’ordinanza che prevede il blocco auto fino a domani per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco comincia alle 7.30 e si conclude alle 20.30 ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina euro 2. Si aggiungono alle categorie già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: vetture alimentate a benzina pre euro 1 e euro 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) pre euro 1, euro 1 e euro 2.

